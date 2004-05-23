     
 
MEGADETH: ecco la nuova ''Tipping Point''
03/10/2025 - 13:53 (660 letture)

Painkiller
Sabato 4 Ottobre 2025, 1.42.06
28
@Skull: ecco, ad esempio breakpoint.
SkullBeneathTheSkin
Venerdì 3 Ottobre 2025, 23.05.04
27
@shock: dai lo zio Dave non è ancora messo male come quegli altri che ho nominato... poi certo, ad una certa bisogna piantarla lì, perché gli album che nulla possono aggiungere in realtà possono però togliere... infatti, @Lambru, \"dal vivo è un\'altra storia\" perché suonano la stessa set list.. che però è ciò che vogliono i fans. Insomma, io non vedo l\'ora che i mostri sacri mollino perché ci sarà da ridere.
SkullBeneathTheSkin
Venerdì 3 Ottobre 2025, 22.55.30
26
@Painkiller: breakpoint?
rob83
Venerdì 3 Ottobre 2025, 22.47.08
25
Quando ascoltavo power mi piacevabo un bel po\' poi ho conosciuto il prog metal e ciaoooo
jakk
Venerdì 3 Ottobre 2025, 21.51.58
24
buon pezzo...chorus non centratissimo, ma sempre grande prestazione tecnica e oli. a megaDave non manca ancora la capacita\' di scrittura. Aspetto l album con curiosita\'. un pezzo è poco per farsi un idea, ovviamente
Painkiller
Venerdì 3 Ottobre 2025, 21.00.04
23
Bel pezzo, ritornello non memorabile, suono niente male, sembra un pezzo uscito da Hidden Treasures. Poteva suonare meglio, ma la preferisco all’ultimo. Anche io al posto 8 di @shock son morto dal ridere.
Rik bay area thrash
Venerdì 3 Ottobre 2025, 20.57.39
22
Song che mi soddisfa appieno. Mi ha riportato ai tempi di \'peace sells ...\'. Ottima la produzione e la voce di megadave mi sembra meglio di altre volte. L unica cosa adesso è capire se tutto l album è a questi livelli. Thrash till death 🤘🎸🍻
Sadwings
Venerdì 3 Ottobre 2025, 20.27.14
21
Beh onestamente alcuni album come dystopia o endgame li trovo molto validi, ma comunque nel complesso a parte un paio di lavoro non trovo album insufficienti .
progster78
Venerdì 3 Ottobre 2025, 19.58.02
20
23 Gennaio 2026 la data di uscita,il titolo \"Megadeth\"...Godoooo!
mikmar
Venerdì 3 Ottobre 2025, 19.54.57
19
Bel pezzo, penso sia quanto di meglio possano proporre i Megadeth oggi dopo oltre quarant\'anni di carriera. Per chi pretende di meglio o qualcosa di diverso, credo sia più sensato cercare altrove. I Megadeth attuali sono questi, ed è bell\'accontentarsi. Io sono per un\'evoluzione bilanciata, non metamorfosi, ma conservazione della propria identità con eventualmente qualche sprazzo di novità senza mai snaturarsi.
GT_Oro
Venerdì 3 Ottobre 2025, 19.47.57
18
Ottimo brano, anche se la batteria ha un mixaggio che non mi convince
Nu Metal Head
Venerdì 3 Ottobre 2025, 19.29.12
17
@Gabrydrummer: ah ah ah, bravo! mi hai rubato le parole di bocca! chissà quante crisi ha avuto lui e non dice nulla! però purtroppo lui non sparisce per sempre, è sempre qua a rompere i maroni! caro il mio @compagno di band di Fred Durst, il DJ che viene dalla Lettonia, sei proprio incorreggibile, ti inventeresti di tutto pur di screditarmi, e per fortuna che hai detto che ti sto simpatico, figuriamoci cosa mi avresti detto se ti stavo antipatico... perché non posso mandarti la foto, altrimenti ti avrei fatto vedere che \"Rust in peace\" ce l\'ho originale qui nella mia collezione, lo sto guardando proprio in questo momento con i miei occhi... purtroppo tu continui a farmi l\'esempio dei film, e io continuo a risponderti che non c\'è nulla di male, significa avere un minimo di apertura mentale ed essere un attimo vari... avere il tuo atteggiamento significa essere ottusi amico mio, fattene una ragione, senza avere crisi esistenziali... ma tu che ne sai, che passi tutto il tempo a scratchare come un rimbambito (cit.) nei Limp Bizkit...
lethalzorker
Venerdì 3 Ottobre 2025, 18.53.20
16
Caro il mio Numetal head, stai bleffando! Sei andato a vedere i titoli degli album qui a fianco, confessa! Agli amanti del tuo sottogenere non puo\' piacere questa sciccheria....e\' come se uno dopo aver visto Apocalypse now e Blade runner guarda Natale ai caraibi o Pierino torna a scuola ed esclama: ma che belli questi tutti questi film! Arreggiti forte perche\' oltre ai Megadeth stanno arrivando altri giganti come Coroner, Forbidden, Kreator etc. a sotterrare i tuoi \'nani\'
Gabrydrummer
Venerdì 3 Ottobre 2025, 18.47.38
15
@Nu Metal Head incredibile! Con questo pezzo non hai avuto una crisi esistenziale e non ti abbiamo perso per sempre! Ma come hai fatto?!? Seriamente, penso che il dj lethal-coso e quelli come lui abbiano avuto più crisi per dischi come Risk o Super Collider che tu ascoltando questo pezzo 😂
Vitadathrasher
Venerdì 3 Ottobre 2025, 18.13.42
14
@Rob appunto per questo è nato il thrash! per mettere gli assoli dove prima non c\'erano.
Galilee
Venerdì 3 Ottobre 2025, 17.15.33
13
Buon pezzo dai. La voce? Da studio è più che buona,, si parla sempre di Dave. Dal vivo sarà un\' altra storia.
Rob Fleming
Venerdì 3 Ottobre 2025, 16.50.52
12
@Vitadathrasher, però ricordiamoci che anche nel punk gli assoli erano inesistenti e se c\'è una cosa che a Mustaine piace(va) era proprio il punk. Al messaggio n. 8 di @Shock ho iniziato a ridere e ho smesso 10 min dopo
Rob Fleming
Venerdì 3 Ottobre 2025, 16.47.23
11
Musicalmente mi piace, tutto è al posto giusto. Da un certo punto di vista le linee vocali non sono mai state l\'asso di briscola dei Megadeth. Quindi ci faccio poco caso. Anzi, ora che la voce di Mustaine è meno aspra/acida è quasi più affrontabile
Vitadathrasher
Venerdì 3 Ottobre 2025, 16.43.17
10
al micione rosso il nu metal fa cagare perchè non ci sono assoli, di certo a volte è anche meglio non farli se devono essere i soliti frullini stile power, ma non è il caso dei megadeth ovviamente, assoli mai banali, a parte in endgame. Questo pezzo lo trovo ottimo e anche se lo sento con una cassa mono del computer avverto un bel suono di chitarre taglienti.
LAMBRUSCORE
Venerdì 3 Ottobre 2025, 16.42.20
9
Se parliamo di dischi inutili, per me i Metallica potevano fermarsi al 1988 così come i Maiden. Gli Ac/Dc e i Megadeth al \'90. Poi dal vivo è un\'altra storia, parlo solo di album in studio, secondo i miei gusti.
Shock
Venerdì 3 Ottobre 2025, 16.37.23
8
@Skull: quella cosa chiamata ritiro.
SkullBeneathTheSkin
Venerdì 3 Ottobre 2025, 16.34.57
7
A me non dispiace affatto, e visto che da un po\' non lo maltratto rispondo a @Shock: la voce in onestà la trovo meglio del solito, con l\'età è sia piu bassa sia un filo meno presente... riguardo al fatto che un pezzo cosi non resterà nella storia della band, come non condividere, ma sia loro che altri (Maiden, Metallica, Acdc, ecc) fanno interi album inutili da circa vent\'anni... cosa proponi di fare a riguardo?
Nu Metal Head
Venerdì 3 Ottobre 2025, 16.22.35
6
@DJ Lethal-zorker: ma piantala va... sicuramente ti sarai perso il mio commento di quando ho affermato di ascoltare anche molto metal... il personaggio di \"Nu Metal Head\" l\'ho creato apposta per irritare i \"true defender\" fissati come te, che parla solo ed esclusivamente di nu metal, ma io non ascolto solo quello come ho già detto... comunque dai, visto che mi trovo faccio uno strappo alla regola e parlo di questo pezzo, che mi pare molto buono, nel loro stile più thrash (e poi quando vedo Vic Rattlehead nella sua versione in giacca e cravatta è sempre sinonimo di garanzia)... Quindi caro Lethal sei solo un pirlaaaaaaaaa, che ha fatto l\'ennesima figuraccia, \"Rust in peace\" e \"Peace sells... but who\'s buying?\" li conosco meglio di quanto non li conosca tu... Però su una cosa ti do ragione: MegaDave è un metallaro vero, lui sì, altro che Maxone... Mi pare che sia l\'unico tra i \"big four\" a non aver mai ceduto alla tentazione di sperimentare il mio amato nu metal... Hai capito, pirloneeeeeeee?!?
Shock
Venerdì 3 Ottobre 2025, 15.57.13
5
Solito pezzo dei Megadeth da anni (detto da ultrafan di un tempo del gruppo): assoli meravigliosi, pezzo tirato, purtroppo la voce oramai lascia molto a desiderare, il problema è che un pezzo qualsiasi, val bene un ascolto, ma non rimarrà nella storia del gruppo.
Sadwings
Venerdì 3 Ottobre 2025, 15.12.41
4
Pezzo tirato assolutamente ma onestamente per ora non mi fa ha fatto saltare dalla sedia. Però sicuramente almeno per me album dall acquisto sicuro
lethalzorker
Venerdì 3 Ottobre 2025, 15.12.32
3
Attenzione avviso importante! Se qualche amico o parente di NuMetal Head legge questa news avvertitelo di non sentire questo pezzo !! Potrebbe avere una crisi esistenziale e potreste perderlo per sempre))))))!! Megadave metallaro vero, e\' sempre una garanzia!!
Mic
Venerdì 3 Ottobre 2025, 15.05.41
2
Mi piace. Molto old style
progster78
Venerdì 3 Ottobre 2025, 14.36.33
1
Pezzo tirato e ottima prestazione di Teemu...quasi quasi mi commuovo.Grazie Megadave!
