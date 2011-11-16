     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Cover del Live Album
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

04/10/25
SANS ROI
Le Reve & La Vie

07/10/25
ARMOURED KNIGHT
The Quest for the Sacred Melody

07/10/25
OCCULT KENJI
Of Gods And Ancestors (Θεών και Προγόνων)

09/10/25
THORONDIR
Wächter Des Waldes

10/10/25
JOHN 5
Ghost

10/10/25
TESTAMENT
Para Bellum

10/10/25
HEADS FOR THE DEAD
Never Ending Night Of Terror

10/10/25
DEAD HEAT
Process of Elimination

10/10/25
BATTLE BEAST
Steelbound

10/10/25
LES BATARDS DU ROI
Les Chemins de l`Exil

CONCERTI

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/25
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ALCATRAZ - MILANO

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
LEPROUS: disponibile un brano dal nuovo Live Album
03/10/2025 - 14:03 (69 letture)

RECENSIONI
80
79
78
52
64
95
73
77
ARTICOLI
24/10/2019
Intervista
LEPROUS
Oltre i confini del prog
31/10/2013
Live Report
LEPROUS + BLINDEAD + altri
The Theatre Club, Rozzano (MI), 25/10/2013
20/10/2012
Live Report
LEPROUS + LOCH VOSTOK + PERSEFONE + OERKENKJØTT
Barrio's Cafè, Milano, 12/10/2012
09/03/2012
Intervista
LEPROUS
Black-ish? Quale black-ish?
20/11/2011
Live Report
AMORPHIS + LEPROUS + NAHEMAH
Alcatraz, Milano, 16/11/2011
 
ALTRE NOTIZIE
03/10/2025 - 14:03
LEPROUS: disponibile un brano dal nuovo Live Album
12/09/2025 - 11:48
LEPROUS: due nuove date in Italia
07/09/2025 - 10:04
LEPROUS: ad ottobre esce il live album ''An Evening of Atonement'', ecco dettagli e singolo
28/03/2025 - 10:16
LEPROUS: una data a novembre
14/08/2024 - 21:12
LEPROUS: presentato il singolo ''Like A Sunken Ship''
26/06/2024 - 22:30
LEPROUS: ecco la clip di ''Silently Walking Alone''
31/05/2024 - 16:14
LEPROUS: guarda il video di ''Atonement'' dal nuovo album
11/04/2024 - 00:47
LEPROUS: i primi dettagli del nuovo album ''Melodies of Atonement''
28/07/2023 - 07:47
FOSSILIZATION: ascolta ''Oracle Of Reversion'' dal nuovo disco ''Leprous Daylight''
08/07/2023 - 10:15
FOSSILIZATION: dettagli e singolo del nuovo album ''Leprous Daylight''
ULTIME NOTIZIE
04/10/2025 - 00:43
AVATAR: i dettagli e il singolo ''Death and Glitz'' dal nuovo ''Don't Go in the Forest''
04/10/2025 - 00:40
DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG: ascolta ''Metal Sons'' da ‘‘Babylon‘‘
04/10/2025 - 00:28
LAZYWALL: il video della cover di ''Nothing Else Matters'' dei Metallica
03/10/2025 - 14:13
CRISTIANO FILIPPINI`S FLAMES OF HEAVEN: pubblicano il brano ''On The Wings Of Phoenix'' dal nuovo al
03/10/2025 - 14:10
LUPPOLO IN ROCK: aggiunte nuove band alla lineup del 2026
03/10/2025 - 14:07
VIGLJOS: guarda la clip di ''The Rot''
03/10/2025 - 13:57
EQUILIBRIUM: previsto per il mese di novembre il nuovo album ''Equinox''
03/10/2025 - 13:53
MEGADETH: ecco la nuova ''Tipping Point''
03/10/2025 - 13:49
HELL IN THE CLUB: in streaming il singolo ''Robert the Doll''
03/10/2025 - 13:45
LES BATARDS DU ROI: ascolta il nuovo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     