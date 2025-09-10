FIMBUL WINTER: ecco il singolo ''Mounds of Stones''

07/10/25
ARMOURED KNIGHT
The Quest for the Sacred Melody
07/10/25
OCCULT KENJI
Of Gods And Ancestors (Θεών και Προγόνων)
09/10/25
THORONDIR
Wächter Des Waldes
10/10/25
JOHN 5
Ghost
10/10/25
TESTAMENT
Para Bellum
10/10/25
HEADS FOR THE DEAD
Never Ending Night Of Terror
10/10/25
BATTLE BEAST
Steelbound
10/10/25
LES BATARDS DU ROI
Les Chemins de l`Exil
10/10/25
WARRANT
The Speed of Metal
10/10/25
DEAD HEAT
Process of Elimination
10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)
11/10/25
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ALCATRAZ - MILANO
15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)