07/10/25
ARMOURED KNIGHT
The Quest for the Sacred Melody

07/10/25
OCCULT KENJI
Of Gods And Ancestors (Θεών και Προγόνων)

09/10/25
THORONDIR
Wächter Des Waldes

10/10/25
JOHN 5
Ghost

10/10/25
TESTAMENT
Para Bellum

10/10/25
HEADS FOR THE DEAD
Never Ending Night Of Terror

10/10/25
BATTLE BEAST
Steelbound

10/10/25
LES BATARDS DU ROI
Les Chemins de l`Exil

10/10/25
WARRANT
The Speed of Metal

10/10/25
DEAD HEAT
Process of Elimination

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/25
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ALCATRAZ - MILANO

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
FIMBUL WINTER: ecco il singolo ''Mounds of Stones''
05/10/2025 - 11:19

05/10/2025 - 11:19
FIMBUL WINTER: ecco il singolo ''Mounds of Stones''
10/09/2025 - 10:39
FIMBUL WINTER: in arrivo l'EP di debutto
05/10/2025 - 11:31
MAGO DE OZ: rivelata la tracklist del nuovo album
05/10/2025 - 11:24
AKTOR: in arrivo a novembre il nuovo ''Professori (Season Two)''
05/10/2025 - 11:11
DET: i dettagli dell'esordio discografico
05/10/2025 - 11:04
TRIVIUM: si separano dal batterista
05/10/2025 - 11:00
MESSA: in streaming il video di ''Reveal''
05/10/2025 - 10:49
ARCHAIC THORN: presentano un brano dal nuovo ''Malicious Spears''
04/10/2025 - 00:43
AVATAR: i dettagli e il singolo ''Death and Glitz'' dal nuovo ''Don't Go in the Forest''
04/10/2025 - 00:40
DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG: ascolta ''Metal Sons'' da ‘‘Babylon‘‘
04/10/2025 - 00:28
LAZYWALL: il video della cover di ''Nothing Else Matters'' dei Metallica
03/10/2025 - 14:13
CRISTIANO FILIPPINI`S FLAMES OF HEAVEN: pubblicano il brano ''On The Wings Of Phoenix'' dal nuovo al
 
