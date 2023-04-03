MAGO DE OZ: rivelata la tracklist del nuovo album

|
I Mago de Oz hanno rivelato, attraverso i propri canali social, ulteriori dettagli relativi al loro nuovo album Malicia, la noche de las brujas.
Il disco uscirà il prossimo 31 ottobre e si comporrà di 15 canzoni.
Tracklist:
01. Intro: Zugarramurdi 1622
02. Malicia
03. Ríos de lágrimas
04. No me dejes solo
05. El último rezo
06. Quiero ser libre
07. Mi cuerpo y yo nos dejamos de hablar
08. La noche celta
09. Mil ojos tiene la noche
10. El vals de las almas rotas
11. La ruta de los sordos
12. Halloween (almas sin luz)
13. Los fantasmas de la fe
14. La tierra de nunca jamás
15. Siempre juntos