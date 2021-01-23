     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Edward Reekers
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

09/10/25
THORONDIR
Wächter Des Waldes

10/10/25
WARRANT
The Speed of Metal

10/10/25
JOHN 5
Ghost

10/10/25
TESTAMENT
Para Bellum

10/10/25
HEADS FOR THE DEAD
Never Ending Night Of Terror

10/10/25
SANGUISUGABOGG
Hideous Aftermath

10/10/25
DEAD HEAT
Process of Elimination

10/10/25
BATTLE BEAST
Steelbound

10/10/25
LITANIA
Litania

10/10/25
LES BATARDS DU ROI
Les Chemins de l`Exil

CONCERTI

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + tba
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
FAUN + YE BANISHED PRIVATEERS + TBA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

10/10/25
LACUNA COIL + NONPOINT
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

10/10/25
WOLFHEART + TBA
SLAUGHTER CLUB - PADERNO DUGNANO (MI)

11/10/25
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ALCATRAZ - MILANO

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
KAYAK: è scomparso il cantante Edward Reekers''
08/10/2025 - 16:16 (72 letture)

progster78
Mercoledì 8 Ottobre 2025, 19.41.12
2
Noooo...mi dispiace molto.r.i.p.
fasanez
Mercoledì 8 Ottobre 2025, 18.53.53
1
Rip
RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
08/10/2025 - 16:16
KAYAK: è scomparso il cantante Edward Reekers''
30/04/2021 - 14:20
KAYAK: guarda la clip di ''Out of This World'' dal nuovo album
19/03/2021 - 13:26
KAYAK: presentano il singolo ''Waiting'' dal prossimo disco
19/02/2021 - 11:28
KAYAK: disponibile il video di ''Mystery'' dal nuovo album
23/01/2021 - 20:06
KAYAK: in arrivo a maggio il nuovo album ''Out of This World'', ecco un breve teaser
ULTIME NOTIZIE
08/10/2025 - 16:33
MALEPESTE: a novembre il nuovo ''Ex Nihilo''
08/10/2025 - 16:27
LOMOR: firmano con ROCKSHOTS Records
08/10/2025 - 16:23
TANVALD: in streaming il singolo ''Touha''
08/10/2025 - 14:44
SHIRAZ LANE: presentato il video di ''Live a Little More''
06/10/2025 - 21:39
DEFECTO: ascolta ''Eternal Descent''
06/10/2025 - 21:34
MAUSOLEUM GATE: in arrivo a novembre il nuovo album
06/10/2025 - 21:29
VICTORIUS: presentano il nuovo singolo
06/10/2025 - 21:17
VERNON REID: ecco il lyric video di ''In Effigy''
05/10/2025 - 11:31
MAGO DE OZ: rivelata la tracklist del nuovo album
05/10/2025 - 11:24
AKTOR: in arrivo a novembre il nuovo ''Professori (Season Two)''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     