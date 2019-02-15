JIM PETERIK & WORLD STAGE: disponibile un brano dal nuovo album

|
Tramite il player sottostante è possibile vedere il video ufficiale di The Cadence of Things, brano del progetto Jim Peterik & World Stage tratto dal nuovo album River of Music: The Power of Duets, Vol. 1 in uscita il 12 dicembre per la Frontiers Music srl.
Il brano vede la collaborazione di Jason Scheff.
Tracklist:
01. River of Music: [Jim Peterik & Colin Peterik]
02. Waiting For You: [Dave Mikulskis & Bree Gordon]
03. The Cadence of Things: [Jim Peterik & Jason Scheff]
04. Soul of My Being: [Toby Hitchcock & Bree Gordon]
05. Between Two Fires: [Jim Peterik & Kevin Cronin]
06. Double Rainbow: [Jim Peterik & Cathy Richardson]
07. Slow Lightning: [Jim Peterik & Colin Peterik]
08. In Good Faith: [Toby Hitchcock & Kaity Heart]
09. I’m a Survivor: [Jim Peterik & Kaity Heart]
10. Everything You Need: [Colin Peterik & Jim Peterik]