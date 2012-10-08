     
 
MY DYING BRIDE: si separano da Aaron Stainthorpe
10/10/2025 - 09:38 (58 letture)

progster78
Venerdì 10 Ottobre 2025, 12.40.35
1
Era nell\'aria,ma questa notizia fa lo stesso male...la sua voce era un marchio di fabbrica.
ARTICOLI
27/11/2020
Intervista
MY DYING BRIDE
Tra passato e presente. Atmosfere.
14/10/2015
Intervista
MY DYING BRIDE
Sentire la tristezza
08/10/2012
Intervista
MY DYING BRIDE
Siamo una vera doom band!
 
ALTRE NOTIZIE
10/10/2025 - 09:38
MY DYING BRIDE: si separano da Aaron Stainthorpe
12/09/2024 - 08:39
AEVANGELIST: ascolta ''The Sword And The Crystal'' con Aaron Stainthorpe dei My Dying Bride
16/03/2024 - 10:44
MY DYING BRIDE: ''The 2nd of Three Bells'' è il secondo singolo dal prossimo disco
09/02/2024 - 20:35
MY DYING BRIDE: ecco il singolo ''Thornwyck Hymn''
07/02/2024 - 18:40
MY DYING BRIDE: i dettagli del nuovo album ''A Mortal Binding''
24/07/2023 - 08:12
MY DYING BRIDE: al lavoro per il nuovo album
20/11/2020 - 15:47
MY DYING BRIDE: ecco la titletrack del nuovo EP ''Macabre Cabaret''
25/09/2020 - 15:04
MY DYING BRIDE: annunciato il nuovo EP ''Macabre Cabaret'', ascolta un brano
09/03/2020 - 18:02
MY DYING BRIDE: il video di ''To Outlive The Gods''
07/02/2020 - 10:25
MY DYING BRIDE: online il brano ''Tired Of Tears''
ULTIME NOTIZIE
10/10/2025 - 11:10
LES BATARDS DU ROI: in streaming tutto il nuovo album ''Les Chemins de l'Exil''
10/10/2025 - 11:04
WALDGEFLUSTER: ascolta ''Krähenpsalme''
10/10/2025 - 11:00
THORONDIR: disponibile un brano dal nuovo album
10/10/2025 - 10:45
FATE'S HAND: in arrivo il debutto ''Steel, Fire and Ice''
10/10/2025 - 10:16
ASTRONOID: dettagli e singolo del nuovo ''Stargod''
10/10/2025 - 10:05
SEPULCHRAL: online il lyric video di ''Torchless Crossroads''
10/10/2025 - 10:01
OUTLAW: disponibile il singolo ''A Subtle Intimation''
10/10/2025 - 09:53
ROB ZOMBIE: torna con il nuovo ''The Great Satan'', ascolta ''Punks and Demons''
10/10/2025 - 09:48
PHOBOCOSM: a novembre il nuovo ''Gateway'', ascolta un brano
10/10/2025 - 09:44
DETERIOROT: dettagli e singolo del nuovo album ''Awakening''
 
