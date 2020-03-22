DAWN OF OUROBOROS: pubblicano il video di ''Poseidon's Hymn''

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory
17/10/25
TOMBS
Feral Darkness
17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores
17/10/25
BIOHAZARD
Divided We Fall
17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba
17/10/25
EVOKEN
Mendacium
17/10/25
AN ABSTRACT ILLUSION
The Sleeping City
17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]
17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph
17/10/25
DET
Destructive Elite Terror
11/10/25
H.E.A.T. + FORMOSA + MIDNIGHT DANGER
ALCATRAZ - MILANO
15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO
16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA
16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA
17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)
18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA
18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO
18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)
19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)