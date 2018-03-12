LYNCH MOB: annunciano l'ultimo disco, ''Dancing with the Devil''

I Lynch Mob
hanno annunciato per il 28 novembre 2025, tramite Frontiers Music Srl
, il loro nono album, Dancing with the Devil
. La versione americana sarà edita da Rat Pak Records
.
Non si tratta di un annuncio come gli altri: la band capitanata da George Lynch
, infatti, concluderà la propria attività in studio con questo ultimo disco. A suonare sulla nuova, ultima, uscita, la stessa formazione del precedente Babylon
, che potete leggere nella nostra recensione a questo link
.Chris Collier
curerà la produzione delle canzoni che comporranno la tracklist:01. Dancing with the Devil
02. Pictures of the Dead
03. Saints and Sinners
04. Lift Up Your Soul
05. Love in Denial
06. Machine Bone
07. Follow Me Down
08. Golden Mirror
09. Sea of Stones
10. The Stranger
Bonus Track (solo per la versione europea, Frontiers Music Srl
):11. Somewhere
Bonus Track (solo per la versione americana, Rat Pak Records
):11. Broken Lines
Di seguito, la titletrack del disco, scelta come primo singolo: