THE PRETTY RECKLESS: annunciano l'EP natalizio ''Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas''

|
I The Pretty Reckless hanno annunciato un EP natalizio in anticipo sulle feste, dal momento che Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas uscirà per Fearless Records il 31 ottobre 2025 digitalmente, e in copia fisica il prossimo 14 novembre.
Per la cantante Taylor Momsen si tratta di un ritorno al passato, dal momento che uno dei pezzi del disco, Where Are You Christmas, venne cantato dalla stessa, a soli sette anni, per il film del 2000, diretto da Ron Howard, Il Grinch (in originale, Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas). Il pezzo, ascoltabile in calce alla notizia, sarà anche il primo singolo dell'uscita.
Ecco la tracklist:
1. Intro
2. Where Are You Christmas?
3. I Wanna Be Your Christmas Tree
4. Christmas Is Killing Me
5. Blues on Christmas
6. When We Were Young
7. Christmas, Why Can't I Find You?