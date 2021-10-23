     
 
Fear - Album Cover
DISCHI IN USCITA

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory

17/10/25
TOMBS
Feral Darkness

17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores

17/10/25
BIOHAZARD
Divided We Fall

17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba

17/10/25
EVOKEN
Mendacium

17/10/25
AN ABSTRACT ILLUSION
The Sleeping City

17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]

17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph

17/10/25
DET
Destructive Elite Terror

CONCERTI

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
GLASYA: ecco ''Hunt of the Haunted'' da ''Fear''
12/10/2025 - 21:09 (50 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
12/10/2025 - 21:09
GLASYA: ecco ''Hunt of the Haunted'' da ''Fear''
05/09/2025 - 19:17
GLASYA: ascolta ''Fear'' dall'omonimo album
30/12/2022 - 11:05
GLASYA: online il video ufficiale di ''Battle for Trust''
05/02/2022 - 12:08
GLASYA: guarda la clip di ''Journey to Akhbar''
04/01/2022 - 22:12
GLASYA: disponibile la clip di ''From Enemy to Hero''
17/12/2021 - 11:45
GLASYA: i dettagli di ''Attarghan''
23/10/2021 - 23:32
GLASYA: firmano con Scarlet Records
ULTIME NOTIZIE
12/10/2025 - 21:23
ELETTRA STORM: presentano un brano dal prossimo disco
12/10/2025 - 21:18
DRAGONY: nuovo ingresso in formazione
12/10/2025 - 21:14
JET JAGUAR: disponibile un singolo da ''Severance''
12/10/2025 - 21:05
TAKIDA: in arrivo a novembre l'edizione fisica del loro ultimo Live Album
12/10/2025 - 21:03
AGONIE: pubblicano il nuovo singolo ''Âme Déchue''
12/10/2025 - 21:00
PERTURBATOR: disponibile un singolo da ''Age of Aquarius''
12/10/2025 - 20:56
REDSHARK: ascolta la nuova ''Hypnotized''
11/10/2025 - 14:16
ALIEN ORCHESTRA: ecco il singolo ''The Last Horizons''
11/10/2025 - 14:08
HEIMLAND: online un brano dal nuovo ''Der Torv Moeter Hav''
11/10/2025 - 13:04
THE PRETTY RECKLESS: annunciano l'EP natalizio ''Taylor Momsen's Pretty Reckless Christmas''
 
