17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph

17/10/25
TOMBS
Feral Darkness

17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores

17/10/25
SABATON
Legends

17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory

17/10/25
AFSKY
Fællesskab

17/10/25
EVOKEN
Mendacium

17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]

17/10/25
TRIBAL GAZE
Inveighing Brilliance

CONCERTI

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
ALTER BRIDGE: in streaming il brano ''What Lies Within''
13/10/2025 - 21:42 (54 letture)

RECENSIONI
74
78
84
88
82
84
ARTICOLI
25/11/2022
Live Report
ALTER BRIDGE + HALESTORM + MAMMOTH WVH
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/11/2022
21/12/2016
Intervista
ALTER BRIDGE
Dove sono finiti gli eroi, in questo mondo?
13/12/2016
Live Report
ALTER BRIDGE + GOJIRA + LIKE A STORM
Unipol Arena, Casalecchio di Reno (BO), 09/12/16
16/11/2013
Live Report
ALTER BRIDGE + HALESTORM
Atlantico, Roma, 11/11/2013
30/10/2011
Live Report
ALTER BRIDGE + BLACK STONE CHERRY
Atlantico, Roma, 25/10/2011
05/12/2010
Live Report
ALTER BRIDGE
Atlantico, Roma, 02/12/2010
 
ALTRE NOTIZIE
13/10/2025 - 21:42
ALTER BRIDGE: in streaming il brano ''What Lies Within''
03/09/2025 - 22:01
ALTER BRIDGE: guarda il video di ''Silent Divide''
18/07/2025 - 11:14
ALTER BRIDGE: tutti i dettagli del nuovo album omonimo
16/07/2025 - 09:47
ALTER BRIDGE: nuovo album omonimo e due date in Italia
03/02/2023 - 08:27
ALPEN FLAIR: i dettagli dell'edizione 2023 con Arch Enemy, Alter Bridge ed altri
20/01/2023 - 10:46
ALTER BRIDGE: la clip ufficiale di ''Holiday'' dall'ultimo ''Pawns & Kings''
04/10/2022 - 11:19
ALTER BRIDGE: online il singolo ''This is War''
09/09/2022 - 09:34
ALTER BRIDGE: ecco il video di ''Sin After Sin''
03/08/2022 - 12:23
ALTER BRIDGE: online il video ufficiale della nuova ''Silver Tongue''
19/07/2022 - 00:07
ALTER BRIDGE: ecco i dettagli e la titletrack di ‘‘Pawns & Kings’’
ULTIME NOTIZIE
13/10/2025 - 21:57
HAMMERFALL: nel nostro paese il prossimo gennaio
13/10/2025 - 21:49
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER: i dettagli di '' Forever, I've Been Being Born'' e un singolo
13/10/2025 - 21:37
CANVAS OF SILENCE: ecco il singolo ''Humanimal'' dal disco di esordio
13/10/2025 - 21:29
THE GLOOMY RADIANCE OF THE MOON: ascolta un singolo dal loro nuovo album
12/10/2025 - 21:23
ELETTRA STORM: presentano un brano dal prossimo disco
12/10/2025 - 21:18
DRAGONY: nuovo ingresso in formazione
12/10/2025 - 21:14
JET JAGUAR: disponibile un singolo da ''Severance''
12/10/2025 - 21:09
GLASYA: ecco ''Hunt of the Haunted'' da ''Fear''
12/10/2025 - 21:05
TAKIDA: in arrivo a novembre l'edizione fisica del loro ultimo Live Album
12/10/2025 - 21:03
AGONIE: pubblicano il nuovo singolo ''Âme Déchue''
 
