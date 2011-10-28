     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina del disco
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph

17/10/25
TOMBS
Feral Darkness

17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores

17/10/25
DET
Destructive Elite Terror

17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba

17/10/25
EVOKEN
Mendacium

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory

17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]

17/10/25
TRIBAL GAZE
Inveighing Brilliance

17/10/25
BIOHAZARD
Divided We Fall

CONCERTI

15/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
SANTERIA TOSCANA 31, VIALE TOSCANA 31 - MILANO

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
ZU: dettagli e singolo del nuovo album ''Ferrum Sidereum''
14/10/2025 - 18:19 (48 letture)

RECENSIONI
ARTICOLI
13/12/2024
Live Report
WHEEL + MÚR + CHUAN-TZU
Legend Club, Milano, 03/12/2024
12/08/2022
Intervista
GHIGO RENZULLI
Una chiacchierata NO-VOX
04/05/2021
Intervista
GHIGO RENZULLI
Oltre una vita da Litfiba c’è di più
15/03/2020
Intervista
ORANSSI PAZUZU
Intervista ad Ontto
05/12/2013
Intervista
ORANSSI PAZUZU
Finlandesi fuori dagli schemi
16/01/2012
Articolo
BURZUM
Ea, Lord of the Depths
28/10/2011
Articolo
BURZUM
Le frontcover: le immagini che parlano di Varg
 
ALTRE NOTIZIE
14/10/2025 - 18:19
ZU: dettagli e singolo del nuovo album ''Ferrum Sidereum''
11/10/2025 - 12:16
ILDARUNI: in streaming il singolo ''Zurvan Akrane''
15/07/2025 - 21:43
AZURE EMOTE: ecco un singolo dal nuovo album
05/06/2025 - 14:55
AZURE EMOTE: in arrivo il nuovo ''Cryptic Aura'', ascolta un brano
08/05/2025 - 11:25
SKAPHOS: tutto il nuovo ''Cult of Uzura'' in streaming
03/05/2025 - 11:36
BURZUM: pubblicate le nuove canzoni ''What Will Come'' ed ''Elfland''
16/02/2025 - 10:54
SKAPHOS: online un brano dal nuovo album ''Cult of Uzura''
30/09/2024 - 09:18
ABSCHWÖRZUNGE: l'EP di debutto ''Whorl'' a novembre, ascolta un brano
22/08/2024 - 09:23
THY CATAFALQUE: dettagli e singolo del nuovo album ''XII - A gyönyörű álmok ezután jönnek''
06/08/2024 - 17:09
ROBSE: online il brano ''Von der Schenke zur Taverne''
ULTIME NOTIZIE
14/10/2025 - 21:22
CALIGULA'S HORSE: in arrivo una nuova edizione di ''Bloom''
14/10/2025 - 21:17
COURSE OF FATE: i dettagli di ''Behind the Eclipse'' e un singolo
14/10/2025 - 21:12
VII VITIUM: ascolta un brano dal nuovo album
14/10/2025 - 21:04
SERPENTYNE: presentano il singolo ''Dangerous Mind''
14/10/2025 - 18:27
WINDSWEPT: a dicembre il nuovo ''The Devil`s Vertep'', ascolta un brano
14/10/2025 - 18:13
SUNN O))): firmano per Sub Pop e pubblicano un nuovo singolo
13/10/2025 - 21:57
HAMMERFALL: nel nostro paese il prossimo gennaio
13/10/2025 - 21:49
JESSE SYKES AND THE SWEET HEREAFTER: i dettagli di '' Forever, I've Been Being Born'' e un singolo
13/10/2025 - 21:42
ALTER BRIDGE: in streaming il brano ''What Lies Within''
13/10/2025 - 21:37
CANVAS OF SILENCE: ecco il singolo ''Humanimal'' dal disco di esordio
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     