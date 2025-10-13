VII VITIUM: ascolta un brano dal nuovo album

|
I VII Vitium hanno reso disponibile, tramite i canali social della My Kingdom Music, il video di Superbia / Lucifero.
Il brano, che vede la partecipazione di John Goldfinch e Dario Vicariotto, è tratto dal loro nuovo album VII Vitium in uscita il 31 ottobre.
Tracklist:
01. Superbia / Lucifero (ft. John Goldfinch - Dario Vicariotto)
02. Avarizia / Mammona (ft. Joe Fè - Luca Gregori - Dario Vicariotto)
03. Lussuria / Osmodeo (ft. Alessandra "Trinity" Bersiani)
04. Invidia / Leviatan (ft. David Cremoni)
05. Gola / Belzebù (ft. Daniele Donini - Lisa Bonacquisti - Melissa Bonacquisti)
06. Ira / Amon (ft. Sandra Silver - Dario Vicariotto)
07. Accidia / Belfagor (ft. Joe Fè - Luca Gregori - Dario Vicariotto)
08. Septem (ft. Sandra Silver - David Cremoni)