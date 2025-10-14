     
 
Il Volantino delle Date Italiane
DISCHI IN USCITA

17/10/25
BIOHAZARD
Divided We Fall

17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba

17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory

17/10/25
EVOKEN
Mendacium

17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph

17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores

17/10/25
TOMBS
Feral Darkness

17/10/25
AN ABSTRACT ILLUSION
The Sleeping City

17/10/25
TRIBAL GAZE
Inveighing Brilliance

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
FAETOOTH: due date in Italia il prossimo febbraio
15/10/2025 - 21:10 (40 letture)

15/10/2025 - 21:10
FAETOOTH: due date in Italia il prossimo febbraio
15/10/2025 - 21:20
SUN OF THE SUNS: previsto a dicembre il nuovo ''Entanglement''
15/10/2025 - 21:06
ASENBLUT: in streaming il singolo ''Bruderschaft''
15/10/2025 - 21:00
BARDOMAGNO: ecco il video animato di ''Valvassori del BardFolk''
15/10/2025 - 20:48
SORTILEGE: i dettagli del nuovo album ''Le Poids De L’Âme''
15/10/2025 - 20:43
SERJ TANKIAN: in streaming un altro estratto dalla sua nuova raccolta
15/10/2025 - 20:37
SCHATTENMANN: presentato il singolo ''Besser als der Rest''
14/10/2025 - 21:22
CALIGULA'S HORSE: in arrivo una nuova edizione di ''Bloom''
14/10/2025 - 21:17
COURSE OF FATE: i dettagli di ''Behind the Eclipse'' e un singolo
14/10/2025 - 21:12
VII VITIUM: ascolta un brano dal nuovo album
14/10/2025 - 21:04
SERPENTYNE: presentano il singolo ''Dangerous Mind''
 
