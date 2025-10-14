FAETOOTH: due date in Italia il prossimo febbraio

|
Le americane Faetooth hanno comunicato che, durante il loro prossimo tour europeo, si fermeranno nel nostro paese per due date nel mese di febbraio.
Di seguito potete leggere il comunicato stampa.
Comunicato stampa:
VERSUS MUSIC PROJECT è felice di presentare:
FAETOOTH
Da Los Angeles per la prima volta in Italia, il trio delle Faetooth forgia il proprio “fairy-doom”, amalgama eclettico di doom, sludge e shoegaze, che genera un incantesimo musicale profondamente metal ma dai richiami sibillini, romantici e fantastici, nutriti da una linfa eterea ma inquietante. Questa strana pozione musicale dà vita ad un sortilegio intimista, fatato e affascinante ma anche stregato, oscuro e feroce, con cui le ninfe delle Faetooth hanno già meravigliato il pubblico di grandi festival europei come Hellfest, Download e Roadburn.
Venerdì 20 febbraio, 2026
@Slaughter Club - Paderno Dugnano (MI)
Prevendite su Dice
Ingresso riservato ai soci ACSI
Sabato 21 febbraio, 2026
@Freakout Club - Bologna
Prevendite su freakoutbologna.com
Ingresso riservato ai soci AICS