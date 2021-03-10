     
 
La copertina del singolo
GIRISH AND THE CHRONICLES: la cover di ''Set Fire to the Rain'' di Adele
16/10/2025 - 11:20 (65 letture)

18/04/2022
Intervista
GIRISH AND THE CHRONICLES
Quando gli eroi dell’hard rock oltrepassano i confini
 
