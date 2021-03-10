GIRISH AND THE CHRONICLES: la cover di ''Set Fire to the Rain'' di Adele

|
I Girish and The Chronicles hanno reso disponibile un nuovo singolo per Frontiers Music Srl, intitolato Set Fire to the Rain.
Il pezzo è una cover dell'omonima power ballad della cantante britannica Adele, originariamente pubblicata nel 2011.
Il gruppo aveva eseguito per la prima volta questa cover durante il programma televisivo America’s Got Talent lo scorso mese di giugno. Il pezzo segna dunque anche la prima esibizione in terra americana della band di origini indiane.
Il brano è disponibile di seguito: