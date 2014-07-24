     
 
BLOODTRUTH: svelano i primi dettagli e un singolo del nuovo album ''Execration''
16/10/2025 - 16:06 (51 letture)

lisablack
Giovedì 16 Ottobre 2025, 18.27.46
2
Finalmente sono tornati🤟
LAMBRUSCORE
Giovedì 16 Ottobre 2025, 17.12.55
1
Grande band, visti live anni fa dalle mie parti, loro sono de Berugia
RECENSIONI
75
ARTICOLI
23/09/2014
Live Report
ANTROPOFAGUS + UNBIRTH + DEVANGELIC + BLOODTRUTH + TO FEED OF FLESH
Blue Rose Saloon, Bresso (MI) - 20/09/14
 
