     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer del concerto
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

17/10/25
BIOHAZARD
Divided We Fall

17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba

17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory

17/10/25
EVOKEN
Mendacium

17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph

17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores

17/10/25
TOMBS
Feral Darkness

17/10/25
AN ABSTRACT ILLUSION
The Sleeping City

17/10/25
TRIBAL GAZE
Inveighing Brilliance

CONCERTI

16/10/25
GOD IS AN ASTRONAUT
LARGO VENUE, VIA BIORDO MICHELOTTI 2 - ROMA

16/10/25
THE DARKNESS
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
KATAKLYSM: una data a Milano coi Vader
16/10/2025 - 16:09 (39 letture)

RECENSIONI
66
65
80
75
60
72
80
85
85
ARTICOLI
15/02/2007
Intervista
KATAKLYSM
Parla Maurizio
 
ALTRE NOTIZIE
16/10/2025 - 16:09
KATAKLYSM: una data a Milano coi Vader
22/05/2025 - 20:54
KATAKLYSM: pubblicano la nuova ''The Rabbit Hole''
02/02/2024 - 17:53
KATAKLYSM: in streaming il video di ''Goliath''
14/08/2023 - 21:21
KATAKLYSM: ecco la clip di ''Dark Wings of Deception''
04/07/2023 - 23:17
KATAKLYSM: presentano il brano ''Die as a King''
20/05/2023 - 15:59
KATAKLYSM: i dettagli completi di ''Goliath'' e il singolo ''Bringer of Vengeance''
24/04/2023 - 13:14
KATAKLYSM: il nuovo album ''Goliath'' ad agosto
05/11/2022 - 08:56
SOILWORK: coi Kataklysm per un'unica data in Italia
12/05/2022 - 17:17
ORION SUMMER FEST: i dettagli della terza parte con Kataklysm e Ulvedharr
25/03/2021 - 17:19
KATAKLYSM: ecco la clip di ''Defiant''
ULTIME NOTIZIE
16/10/2025 - 16:06
BLOODTRUTH: svelano i primi dettagli e un singolo del nuovo album ''Execration''
16/10/2025 - 16:03
EVOKEN: tutto il nuovo ''Mendacium'' in streaming
16/10/2025 - 11:20
GIRISH AND THE CHRONICLES: la cover di ''Set Fire to the Rain'' di Adele
15/10/2025 - 21:20
SUN OF THE SUNS: previsto a dicembre il nuovo ''Entanglement''
15/10/2025 - 21:10
FAETOOTH: due date in Italia il prossimo febbraio
15/10/2025 - 21:06
ASENBLUT: in streaming il singolo ''Bruderschaft''
15/10/2025 - 21:00
BARDOMAGNO: ecco il video animato di ''Valvassori del BardFolk''
15/10/2025 - 20:48
SORTILEGE: i dettagli del nuovo album ''Le Poids De L’Âme''
15/10/2025 - 20:43
SERJ TANKIAN: in streaming un altro estratto dalla sua nuova raccolta
15/10/2025 - 20:37
SCHATTENMANN: presentato il singolo ''Besser als der Rest''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     