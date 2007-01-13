ACE FREHLEY: è deceduto l'ex chitarrista dei Kiss

17/10/2025 - 08:50 (477 letture)



Discutine con noi sul FORUM Luca "Pez" Pezzetti 27 RIP 26 Mai stato un fan suo o del gruppo, però anche nel modo in cui se ne è andato mi spiace veramente. 25 Un grande veramente, chitarrista fantastico. 24 anche da solista mi piaceva molto, il primo, trouble walkin, space invader etc. sicuramente l anima piu ribelle del gruppo. grande perdita 23 un altro grande protagonista della nostra musica se ne va. Ormai siamo quasi alla fine di un\'epoca, altra giornata triste. R.I.P. Ace. 22 Brutta storia, mi dispiace. 21 Detroit Rock City è stata una tra le primissime canzoni che ho imparato alla chitarra e ancora la eseguo dopo tanti anni, ora suonarla e riascoltarla avranno un sapore diverso per me, essendo a suo modo influenzato anche da lui. Requiescat in pace, Ace. 20 Colonna sonora della mia vita 19 ...ace r.i.p....un pezzo di storia che se ne va.... 18 Con i Kiss ho sempre avuto un rapporto di amore e odio, ma la figura di Ace è sempre stata centrale nel gruppo, il suo modo di suonare ha influenzato decine di chitarristi. Rest in Peace. 17 Grazie a lui ho iniziato a suonare (strimpellare) la sei corde... fai buon viaggio Ace!!! 16 Una presa a male svegliarsi così.. che la terra ti sia lieve 15 Per me un idolo di infanzia più che di gioventù, ancora adesso uno dei miei chitarristi preferiti e cantanti pure. Un addio sincero 14 Mi dispiace un sacco! Non ero amante dei Kiss, ma lui è un pezzo di storia del rock che se ne va. 13 Mai andato matto per i Kiss, però è anche grazie a loro se mi sono avvicinato al metal, perchè da piccolo ero incuriosito dal loro look. Lui fa parte comunque della storia del rock. rip. 12 Un pezzo di vita che se ne va..un mito della mia gioventù... ciao e grazie SpaceAce 11 @Galilee, si vocalmente mi é sempre piaciuto ed é un peccato che non abbia cantato di più nei Kiss, per esempio Shock Me su Love Gun é uno dei pezzi migliori e più piacevoli. Poi con la chitarra il suo tocco influenzato da Jeff Beck e Hendrix era inconfondibile. Si si ho capito a quella intervista ti riferisci, vista da fuori é spassosa, poi va beh andò come andò ma non disse robe veramente sconvenienti e non andò troppo fuori controllo, tranne che per le risate isteriche e contagiose. Una cosa che infastidì fu sostanzialmente che rubò la scena ed effettivamente vedendo come poi andò nei dischi successivi in quell\'intervista vedi proprio la spaccatura tra loro con Gene e Paul da una parte e Ace e Peter dall\'altra. Ace fu il primo dei KISS che a un certo punto decise di non sottostare più tanto al protagonismo dei due leader ed effettivamente fino a Love Gun erano veramente una band unita. 10 Band che ho \"seguito\" cosi tanto per....dovessi dire chi mi piace della band, lui e solo lui. Travestito solo fuori, vero istrione a tutto tondo, sia come uomo/personaggio che chitarrista, contrapposto alle menti aziendali macina vaini. 9 Absolutely a bad news 😱 great and iconic guitarrist 🎸bright like frehley comet 💫 rip 🕯 8 X Rain. Assolutamente, il suo album da solista è il migliore con quello di Paul. Ne ho anch\'io altri due, ora dovrei guardare per sapere quali...😅 Comunque il bello era il suo stile, ma anche vocalmente mi è sempre piaciuto. Mitici i video delle interviste dei kiss, dove lui ubriaco ride e non la smette più con i soliti Gene e Paul infastiditi. 7 @Galilee, io dei suoi da solista ho il primo uscito sotto l\'egida dei KISS ed é il più bello dei 4 insieme a quello di Paul, delle sue cose da solista secondo me molto bello il primo dei Comet e buono Trouble Walking. Il resto non l\'ho mai comprato... 6 REST IN POWER ACE! @lisablack, io si! Ma proprio di brutto eh! Ho tutti i loro album. 5 L\'ho sempre adorato. Sia come musicista che come persona. Nei kiss è sempre stato il più simpatico e il più scavezzacollo. Purtroppo non l\'ho mai visto dal vivo. Quando vidi i kiss lui era già fuori da un pezzo. Il suo contributo alla band è stato fondamentale e a 360. Alcuni suoi pezzi sono bellissimi e anche i suoi album da solista sono i migliori del lotto. R.I.P. Ace. 🤘 4 Mai stata fan dei Kiss però cavolo.. Era un grande chitarrista, grandissimo direi.. Mi dispiace veramente 3 Mito vero! Ciao Grande 2 Un grazie ad un chitarrista che ci ha dato splendidi dischi con i Kiss e da solista,con un ultimo grande album .Ciao Spaceman 1 Chitarrista incredibile,un altro gigante che se ne va...r.i.p.