ACE FREHLEY: è deceduto l'ex chitarrista dei Kiss
17/10/2025 - 08:50 (477 letture)

Radamanthis
Venerdì 17 Ottobre 2025, 15.45.42
27
RIP
Rob Fleming
Venerdì 17 Ottobre 2025, 15.30.55
26
Mai stato un fan suo o del gruppo, però anche nel modo in cui se ne è andato mi spiace veramente.
Testamatta ride
Venerdì 17 Ottobre 2025, 15.23.35
25
Un grande veramente, chitarrista fantastico.
Sadwings
Venerdì 17 Ottobre 2025, 15.23.01
24
anche da solista mi piaceva molto, il primo, trouble walkin, space invader etc. sicuramente l anima piu ribelle del gruppo. grande perdita
Gio 69
Venerdì 17 Ottobre 2025, 15.00.30
23
un altro grande protagonista della nostra musica se ne va. Ormai siamo quasi alla fine di un\'epoca, altra giornata triste. R.I.P. Ace.
d.r.i.
Venerdì 17 Ottobre 2025, 14.22.14
22
Brutta storia, mi dispiace.
MarkTrimain
Venerdì 17 Ottobre 2025, 13.40.19
21
Detroit Rock City è stata una tra le primissime canzoni che ho imparato alla chitarra e ancora la eseguo dopo tanti anni, ora suonarla e riascoltarla avranno un sapore diverso per me, essendo a suo modo influenzato anche da lui. Requiescat in pace, Ace.
Graziano
Venerdì 17 Ottobre 2025, 13.06.41
20
Colonna sonora della mia vita
Duke
Venerdì 17 Ottobre 2025, 13.01.07
19
...ace r.i.p....un pezzo di storia che se ne va....
Shock
Venerdì 17 Ottobre 2025, 12.46.49
18
Con i Kiss ho sempre avuto un rapporto di amore e odio, ma la figura di Ace è sempre stata centrale nel gruppo, il suo modo di suonare ha influenzato decine di chitarristi. Rest in Peace.
Awake
Venerdì 17 Ottobre 2025, 12.41.00
17
Grazie a lui ho iniziato a suonare (strimpellare) la sei corde... fai buon viaggio Ace!!!
Bacon Apocalypse
Venerdì 17 Ottobre 2025, 12.34.16
16
Una presa a male svegliarsi così.. che la terra ti sia lieve
Nhandu chromatus
Venerdì 17 Ottobre 2025, 12.21.07
15
Per me un idolo di infanzia più che di gioventù, ancora adesso uno dei miei chitarristi preferiti e cantanti pure. Un addio sincero
McCallon
Venerdì 17 Ottobre 2025, 12.13.31
14
Mi dispiace un sacco! Non ero amante dei Kiss, ma lui è un pezzo di storia del rock che se ne va.
LAMBRUSCORE
Venerdì 17 Ottobre 2025, 12.06.24
13
Mai andato matto per i Kiss, però è anche grazie a loro se mi sono avvicinato al metal, perchè da piccolo ero incuriosito dal loro look. Lui fa parte comunque della storia del rock. rip.
Warrior63
Venerdì 17 Ottobre 2025, 11.31.11
12
Un pezzo di vita che se ne va..un mito della mia gioventù... ciao e grazie SpaceAce
Rain ex Area
Venerdì 17 Ottobre 2025, 10.59.28
11
@Galilee, si vocalmente mi é sempre piaciuto ed é un peccato che non abbia cantato di più nei Kiss, per esempio Shock Me su Love Gun é uno dei pezzi migliori e più piacevoli. Poi con la chitarra il suo tocco influenzato da Jeff Beck e Hendrix era inconfondibile. Si si ho capito a quella intervista ti riferisci, vista da fuori é spassosa, poi va beh andò come andò ma non disse robe veramente sconvenienti e non andò troppo fuori controllo, tranne che per le risate isteriche e contagiose. Una cosa che infastidì fu sostanzialmente che rubò la scena ed effettivamente vedendo come poi andò nei dischi successivi in quell\'intervista vedi proprio la spaccatura tra loro con Gene e Paul da una parte e Ace e Peter dall\'altra. Ace fu il primo dei KISS che a un certo punto decise di non sottostare più tanto al protagonismo dei due leader ed effettivamente fino a Love Gun erano veramente una band unita.
Vitadathrasher
Venerdì 17 Ottobre 2025, 10.49.34
10
Band che ho \"seguito\" cosi tanto per....dovessi dire chi mi piace della band, lui e solo lui. Travestito solo fuori, vero istrione a tutto tondo, sia come uomo/personaggio che chitarrista, contrapposto alle menti aziendali macina vaini.
Rik bay area thrash
Venerdì 17 Ottobre 2025, 10.34.48
9
Absolutely a bad news 😱 great and iconic guitarrist 🎸bright like frehley comet 💫 rip 🕯
Galilee
Venerdì 17 Ottobre 2025, 10.11.52
8
X Rain. Assolutamente, il suo album da solista è il migliore con quello di Paul. Ne ho anch\'io altri due, ora dovrei guardare per sapere quali...😅 Comunque il bello era il suo stile, ma anche vocalmente mi è sempre piaciuto. Mitici i video delle interviste dei kiss, dove lui ubriaco ride e non la smette più con i soliti Gene e Paul infastiditi.
Rain ex Area
Venerdì 17 Ottobre 2025, 10.06.41
7
@Galilee, io dei suoi da solista ho il primo uscito sotto l\'egida dei KISS ed é il più bello dei 4 insieme a quello di Paul, delle sue cose da solista secondo me molto bello il primo dei Comet e buono Trouble Walking. Il resto non l\'ho mai comprato...
Rain ex Area
Venerdì 17 Ottobre 2025, 9.53.16
6
REST IN POWER ACE! @lisablack, io si! Ma proprio di brutto eh! Ho tutti i loro album.
Galilee
Venerdì 17 Ottobre 2025, 9.52.38
5
L\'ho sempre adorato. Sia come musicista che come persona. Nei kiss è sempre stato il più simpatico e il più scavezzacollo. Purtroppo non l\'ho mai visto dal vivo. Quando vidi i kiss lui era già fuori da un pezzo. Il suo contributo alla band è stato fondamentale e a 360. Alcuni suoi pezzi sono bellissimi e anche i suoi album da solista sono i migliori del lotto. R.I.P. Ace. 🤘
lisablack
Venerdì 17 Ottobre 2025, 9.43.42
4
Mai stata fan dei Kiss però cavolo.. Era un grande chitarrista, grandissimo direi.. Mi dispiace veramente
Chernabog
Venerdì 17 Ottobre 2025, 9.39.26
3
Mito vero! Ciao Grande
Zagor
Venerdì 17 Ottobre 2025, 9.36.15
2
Un grazie ad un chitarrista che ci ha dato splendidi dischi con i Kiss e da solista,con un ultimo grande album .Ciao Spaceman
progster78
Venerdì 17 Ottobre 2025, 9.28.19
1
Chitarrista incredibile,un altro gigante che se ne va...r.i.p.
