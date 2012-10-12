PERSEFONE: i dettagli del loro nuovo Live Album

|
Gli andorrani Persefone hanno annunciato per il 5 dicembre la pubblicazione, tramite Napalm Records, del loro nuovo Live Album Live In Andorra.
Di seguito potete vedere il live video di Living Waves.
Tracklist:
01. Sounds and Vessels (Live in Andorra)
02. One Word (Live in Andorra)
03. The Equable (Live in Andorra)
04. Stillness is Timeless (Live in Andorra)
05. Prison Skin (Live in Andorra)
06. Cosmic Walkers (Live in Andorra)
07. Living Waves (Live in Andorra) 06:26
08. Kusanagi (Live in Andorra)
09. Leap of Faith (Live in Andorra)
10. Merkabah (Live in Andorra)
11. The Great Reality (Live in Andorra)
12. Flying Sea Dragons (Live in Andorra)
13. Mind as Universe (Live in Andorra)
14. Outro (Live in Andorra)