17/10/25
BIOHAZARD
Divided We Fall

17/10/25
CARACH ANGREN
The Cult of Kariba

17/10/25
AN ABSTRACT ILLUSION
The Sleeping City

17/10/25
ATONEMENT
Ripping Death [Demo]

17/10/25
CORONER
Dissonance Theory

17/10/25
EVOKEN
Mendacium

17/10/25
SINTAGE
Unbound Triumph

17/10/25
INTERNAL BLEEDING
Settle All Scores

17/10/25
TOMBS
Feral Darkness

17/10/25
TRIBAL GAZE
Inveighing Brilliance

17/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
RCCB – INIT, VIA DOMENICO CUCCHIARI 28 - ROMA

17/10/25
THE DARKNESS
ORION, VIA LUCREZIA ROMANA 72 - CIAMPINO (RM)

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
SABATON: in streaming tutto ''Legends''
17/10/2025 - 09:58 (73 letture)

03/09/2022
Live Report
HELLOWEEN + SABATON + BEAST IN BLACK + MOONLIGHT HAZE
Metal Music Festival, Ippodromo SNAI (MI), 27/08/2022
12/03/2022
Intervista
SABATON
La Storia è fatta di storie
31/01/2020
Live Report
SABATON + APOCALYPTICA + AMARANTHE
Alcatraz, Milano, 28/01/2020
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/08/2016
Intervista
SABATON
A tu per tu con Joakim Broden
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2014
Intervista
SABATON
I nuovi eroi - A tu per tu con Pär Sundström
23/09/2012
Live Report
SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
 
17/10/2025 - 09:58
SABATON: in streaming tutto ''Legends''
12/09/2025 - 12:07
SABATON: presentano il lyric video di ''Crossing the Rubicon''
25/07/2025 - 09:06
SABATON: previsto per il mese di ottobre il nuovo ''Legends''
06/06/2025 - 10:32
SABATON: presentano la nuova ''Hordes of Khan''
13/05/2025 - 10:00
SABATON: il nuovo disco è stato completato
25/04/2025 - 09:58
SABATON: ascolta l'inedita ''Templars''
03/02/2025 - 10:11
TUNGSTEN: guarda il video del concerto ''Live At Sabaton Cruise''
15/01/2025 - 15:57
SABATON: in arrivo a marzo sulle piattaforme streaming il film ''The War To End All Wars – The Movie
21/10/2024 - 11:36
SABATON: al lavoro su un nuovo album
09/02/2024 - 10:04
SABATON: annunciato il ritorno di Thobbe Englund
17/10/2025 - 10:14
OMEN (USA): è deceduto lo storico bassista Jody Henry
17/10/2025 - 09:22
PERSEFONE: i dettagli del loro nuovo Live Album
17/10/2025 - 09:03
AFSKY: tutto il nuovo ''Faellesskab'' in streaming
17/10/2025 - 08:59
GAEREA: un primo singolo dal nuovo album ''Loss''
17/10/2025 - 08:50
ACE FREHLEY: è deceduto l'ex chitarrista dei Kiss
16/10/2025 - 22:43
SAKIS TOLIS: ascolta il singolo ''Hail Thy Mighty Rock n' Roll''
16/10/2025 - 22:39
HOLY SHIRE: è scomparso il batterista Massimo Planta
16/10/2025 - 22:34
DREAM THEATER: guarda il live video di ''Barstool Warrior''
16/10/2025 - 16:09
KATAKLYSM: una data a Milano coi Vader
16/10/2025 - 16:06
BLOODTRUTH: svelano i primi dettagli e un singolo del nuovo album ''Execration''
 
