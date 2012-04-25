     
 
Steelbound - Album Cover
21/10/25
DETERIOROT
Awakening

24/10/25
JET JAGUAR
Severance

24/10/25
LEPROUS
An Evening of Atonement

24/10/25
SUNKEN
Lykke

24/10/25
SHIRAZ LANE
In Vertigo

24/10/25
HYPERWULFF
Addendum Two

24/10/25
RONNIE ROMERO
Backbone

24/10/25
SERJ TANKIAN
Covers, Collaborations & Collages

24/10/25
NINE TREASURES
Seeking the Absolute

24/10/25
RUNEMAGICK
Cycle Of The Dying Sun

18/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
ALCHEMICA MUSIC CLUB, VIA DEI LAPIDARI 8B - BOLOGNA

18/10/25
THE INSPECTOR CLUZO
BIKO, VIA ETTORE PONTI 40 - MILANO

18/10/25
THE DARKNESS
VOX CLUB, VIA VITTORIO VENETO 13 - NONANTOLA (MO)

19/10/25
GUS G. + RONNIE ROMERO
DRUSO, VIA ANTONIO LOCATELLI 17 - RANICA (BG)

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
BATTLE BEAST: presentano il brano ''Twilight Cabaret''
17/10/2025 - 21:06 (50 letture)

08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2012
Live Report
NIGHTWISH + BATTLE BEAST + EKLIPSE
Mediolanum Forum, Assago (MI), 25/04/2012
 
17/10/2025 - 21:06
05/09/2025 - 19:14
BATTLE BEAST: presentano il singolo ''Angel of Midnight''
06/08/2025 - 20:46
BATTLE BEAST: ascolta il singolo ''Here We Are''
04/06/2025 - 16:31
BATTLE BEAST: svelano la copertina e la titletrack del nuovo ''Steelbound''
02/06/2025 - 10:09
BATTLE BEAST: a dicembre una data in Italia
08/05/2025 - 11:33
BATTLE BEAST: il videoclip del nuovo singolo ''Last Goodbye''
11/04/2025 - 11:08
BATTLE BEAST: in streaming il live video di ''Eden''
14/03/2025 - 17:06
BATTLE BEAST: ecco un brano dal nuovo live album
22/02/2025 - 19:18
BATTLE BEAST: ad aprile il nuovo live album
17/02/2025 - 17:16
BATTLE BEAST: una data a Trezzo sull'Adda
17/10/2025 - 21:44
DAWN OF A DARK AGE: a dicembre ''Ver Sacrum'', ecco i primi dettagli
17/10/2025 - 21:36
EONS ENTHRONED: in arrivo a novembre il nuovo ''At the End of Hope''
17/10/2025 - 21:29
AQUILLA: in streaming un brano da ''Sentinels of New Dawn''
17/10/2025 - 21:24
ERGOT: previsto per fine novembre il nuovo album
17/10/2025 - 21:20
ATLANTIC RIDGE: firmano con Dusktone
17/10/2025 - 21:13
BLACK LABEL SOCIETY: ecco il singolo ''Broken and Blind''
17/10/2025 - 21:09
BLOODBOUND: disponibile un brano dal prossimo album
17/10/2025 - 10:14
OMEN (USA): è deceduto lo storico bassista Jody Henry
17/10/2025 - 09:58
SABATON: in streaming tutto ''Legends''
17/10/2025 - 09:22
PERSEFONE: i dettagli del loro nuovo Live Album
 
