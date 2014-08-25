     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Sam Rivers
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

21/10/25
DETERIOROT
Awakening

24/10/25
LEPROUS
An Evening of Atonement

24/10/25
JET JAGUAR
Severance

24/10/25
SHIRAZ LANE
In Vertigo

24/10/25
RONNIE ROMERO
Backbone

24/10/25
SERJ TANKIAN
Covers, Collaborations & Collages

24/10/25
NINE TREASURES
Seeking the Absolute

24/10/25
SOULFLY
Chama

24/10/25
THEM
Psychedelic Enigma

24/10/25
HYPERWULFF
Addendum Two

CONCERTI

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO
LIMP BIZKIT: è deceduto Sam Rivers
19/10/2025 - 17:40 (240 letture)

Sicktadone
Lunedì 20 Ottobre 2025, 7.27.38
10
Allucinante, l\'ho visto appena due mesi fa al concerto che hanno fatto al Reading Festival. In live fortissimo. RIP
fasanez
Domenica 19 Ottobre 2025, 23.28.15
9
Rip, così giovane...
d.r.i.
Domenica 19 Ottobre 2025, 22.17.17
8
Cavolo, troppo giovane davvero
GT_Oro
Domenica 19 Ottobre 2025, 21.58.23
7
Al di là della musica, un ottimo bassista e comunque troppo giovane veramente. Spiace.
LAMBRUSCORE
Domenica 19 Ottobre 2025, 21.00.42
6
Troppo giovane. Rip ragazzo.
Indigo
Domenica 19 Ottobre 2025, 20.28.07
5
Se non la conoscete ascoltatevi anche Just Drop Dead, registrata all\'epoca di Results May Very. Il basso di Sam lì spinge tantissimo e infatti è uno dei miei brani preferiti. Come già detto prima, domani rimetto su Significant Other in suo onore, per me l\'album più bello del gruppo. Grazie Sam, io non smetterò mai di ascoltare la discografia dei Bizkit, da 3 Dollar all\'ultimo singolo pubblicato.
Gabrydrummer
Domenica 19 Ottobre 2025, 20.03.52
4
@Nu Metal Head l\'ho saputo stamattina e ci sono rimasto malissimo... al di là della loro proposta che può piacere o meno, lui al basso era davvero forte. Vado a riascoltarmi i loro dischi storici insieme a The Unquestionable Truth Part 1 che pur non essendo ai livelli dei primi 3 non mi dispiaceva affatto.
lisablack
Domenica 19 Ottobre 2025, 19.55.39
3
Che tragedia, cosi giovane 😢
progster78
Domenica 19 Ottobre 2025, 19.48.06
2
R.i.p.,anche se non li seguivo e conoscevo solo qualche singolo dispiace molto.
Nu Metal Head
Domenica 19 Ottobre 2025, 19.21.58
1
Non ha importanza come è morto, anche se si vocifera che potrebbe essere collegato ai problemi di fegato che ha avuto in passato per l\'abuso di alcool... Rimane comunque una grave, improvvisa e inaspettata perdita... Ancora R.I.P. Sam.
RECENSIONI
50
47
59
87
75
76
ALTRE NOTIZIE
19/10/2025 - 17:40
LIMP BIZKIT: è deceduto Sam Rivers
12/09/2025 - 11:14
LIMP BIZKIT: diffuso il nuovo singolo ''Making Love to Morgan Wallen''
22/04/2022 - 00:31
LIMP BIZKIT: il video ufficiale di ''Dad Vibes''
29/10/2021 - 09:25
LIMP BIZKIT: a breve l'uscita di ''LimpBizkit Still Sucks'', ecco i primi dettagli
02/10/2021 - 18:17
LIMP BIZKIT: ''Dad Vibes'' è il nuovo singolo della band
06/11/2018 - 10:41
SLEEPKILLERS: nuova band con membri di Limp Bizkit e Puddle Of Mudd, a gennaio il debutto
24/03/2016 - 10:12
LIMP BIZKIT: ad agosto in Italia per una data
27/05/2015 - 15:34
LIMP BIZKIT: cambiata la location del concerto di Firenze
05/02/2015 - 16:40
LIMP BIZKIT: tre date in Italia quest'estate
25/08/2014 - 10:17
LIMP BIZKIT: il video di 'Endless Slaughter'
ULTIME NOTIZIE
19/10/2025 - 17:59
SABATON: guarda il video di ''I, Emperor'' da ''Legends''
19/10/2025 - 17:53
ALL SINNERS: ecco la clip di ''Into the Flames''
19/10/2025 - 17:49
FRONTIERS ROCK FESTIVAL: svelate le date dell'edizione 2026
19/10/2025 - 17:45
CRYSTAL LAKE: in arrivo a gennaio il nuovo album
19/10/2025 - 14:44
STEEL ARCTUS: previsto per novembre il nuovo ''Dreamruler''
19/10/2025 - 14:41
THRON: in streaming un brano dal nuovo album
19/10/2025 - 14:37
HOSTILIA: ecco il lyric video di ''Eternal Death''
17/10/2025 - 21:44
DAWN OF A DARK AGE: a dicembre ''Ver Sacrum'', ecco i primi dettagli
17/10/2025 - 21:36
EONS ENTHRONED: in arrivo a novembre il nuovo ''At the End of Hope''
17/10/2025 - 21:29
AQUILLA: in streaming un brano da ''Sentinels of New Dawn''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     