LIMP BIZKIT: è deceduto Sam Rivers

19/10/2025 - 17:40 (240 letture)



10 Allucinante, l'ho visto appena due mesi fa al concerto che hanno fatto al Reading Festival. In live fortissimo. RIP 9 Rip, così giovane... 8 Cavolo, troppo giovane davvero 7 Al di là della musica, un ottimo bassista e comunque troppo giovane veramente. Spiace. 6 Troppo giovane. Rip ragazzo. 5 Se non la conoscete ascoltatevi anche Just Drop Dead, registrata all'epoca di Results May Very. Il basso di Sam lì spinge tantissimo e infatti è uno dei miei brani preferiti. Come già detto prima, domani rimetto su Significant Other in suo onore, per me l'album più bello del gruppo. Grazie Sam, io non smetterò mai di ascoltare la discografia dei Bizkit, da 3 Dollar all'ultimo singolo pubblicato. 4 @Nu Metal Head l'ho saputo stamattina e ci sono rimasto malissimo... al di là della loro proposta che può piacere o meno, lui al basso era davvero forte. Vado a riascoltarmi i loro dischi storici insieme a The Unquestionable Truth Part 1 che pur non essendo ai livelli dei primi 3 non mi dispiaceva affatto. 3 Che tragedia, cosi giovane 😢 2 R.i.p.,anche se non li seguivo e conoscevo solo qualche singolo dispiace molto. 1 Non ha importanza come è morto, anche se si vocifera che potrebbe essere collegato ai problemi di fegato che ha avuto in passato per l'abuso di alcool... Rimane comunque una grave, improvvisa e inaspettata perdita... Ancora R.I.P. Sam.