La Vecchia Formazione
21/10/25
DETERIOROT
Awakening

24/10/25
WINO
Create or Die

24/10/25
SUNKEN
Lykke

24/10/25
RUNEMAGICK
Cycle Of The Dying Sun

24/10/25
JET JAGUAR
Severance

24/10/25
THEM
Psychedelic Enigma

24/10/25
SERJ TANKIAN
Covers, Collaborations & Collages

24/10/25
RONNIE ROMERO
Backbone

24/10/25
SHIRAZ LANE
In Vertigo

24/10/25
HYPERWULFF
Addendum Two

22/10/25
ARCH ENEMY + AMORPHIS + ELUVEITIE + GATECREEPER
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO
LUTHARO: fuori dalla formazione due membri
20/10/2025 - 22:30 (46 letture)

20/10/2025 - 22:30
LUTHARO: fuori dalla formazione due membri
18/02/2024 - 10:03
LUTHARO: in streaming il singolo ''Creating a King'' dal nuovo album
20/01/2024 - 10:14
LUTHARO: disponibile il singolo 'Reaper`s Call'
20/11/2023 - 09:07
LUTHARO: ''Chasing Euphoria'' è il nuovo album, online un singolo
29/10/2023 - 09:48
LUTHARO: ascolta il nuovo singolo ''Born to Ride''
19/09/2023 - 11:23
LUTHARO: firmano con Atomic Fire Records, ascolta il nuovo singolo ''Ruthless Bloodline''
05/10/2021 - 16:13
LUTHARO: online il singolo ''Hopeless Abandonment''
