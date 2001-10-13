FEAR FACTORY: a breve il missaggio del nuovo album

Ad agosto, avevamo riportato la notizia
del completamento delle registrazioni del nuovo album dei Fear Factory
.
Il disco è atteso per il 2026 tramite l'etichetta Nuclear Blast Records
, e vedrà debuttare - lo ricordiamo - il nuovo batterista Pete Webber
e il nuovo cantante Milo Silvestro
.
Al momento, il gruppo è alla ricerca della persona giusta per mixare il materiale registrato per la pubblicazione. In altre parole, missaggio e masterizzazione non sono ancora state completate, quindi rimaniamo in attesa di nuovi sviluppi da parte del gruppo capitanato da Dino Cazares
.