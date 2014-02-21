     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La copertina dello split
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

24/10/25
WINO
Create or Die

24/10/25
JET JAGUAR
Severance

24/10/25
THEM
Psychedelic Enigma

24/10/25
HYPERWULFF
Addendum Two

24/10/25
SHIRAZ LANE
In Vertigo

24/10/25
SUNKEN
Lykke

24/10/25
SERJ TANKIAN
Covers, Collaborations & Collages

24/10/25
SOULFLY
Chama

24/10/25
NINE TREASURES
Seeking the Absolute

24/10/25
RUNEMAGICK
Cycle Of The Dying Sun

CONCERTI

25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)
SHORES OF NULL: ascolta ''An Easy Way'' dallo split coi Convocation
23/10/2025 - 10:27 (66 letture)

RECENSIONI
80
65
82
ARTICOLI
15/07/2025
Live Report
IN FLAMES + LACUNA COIL + SHORES OF NULL
Arena Alpe Adria, Lignano Sabbiadoro (UD), 15/06/2025
29/07/2023
Intervista
SHORES OF NULL
Oltre la bellezza perduta
11/08/2022
Live Report
EVOKEN + SHORES OF NULL + (ECHO)
Legend Club, Miano (MI), 26/07/2022
09/12/2020
Intervista
SHORES OF NULL
Elaborare il lutto
24/05/2017
Intervista
SHORES OF NULL
Musica emozionalmente carica
09/03/2015
Live Report
DOOMRAISER + SHORES OF NULL + L`ALBA DI MORRIGAN
L'Angelo Azzurro, Genova - 03/03/2015
10/06/2014
Live Report
SHORES OF NULL + JUGGERNAUT + BLACK THERAPY + OTUS
Traffic Club Roma 06/06/2014
26/02/2014
Live Report
PRIMORDIAL + CADAVERIA + LUNARSEA + SHORES OF NULL
Rock'n'Roll Arena, Romagnano Sesia (NO),21/02/2014
 
ALTRE NOTIZIE
23/10/2025 - 10:27
SHORES OF NULL: ascolta ''An Easy Way'' dallo split coi Convocation
11/09/2023 - 00:05
SHORES OF NULL: il video ufficiale di ‘‘Darkness Won't Take Me’’
10/02/2023 - 17:38
SHORES OF NULL: guarda il videoclip di ''My Darkest years''
20/01/2023 - 08:58
SHORES OF NULL: ecco il nuovo singolo ''The Last Flower''
23/12/2022 - 10:22
SHORES OF NULL: ''Nothing Left to Burn'' è il primo singolo dal nuovo album
01/12/2022 - 10:01
SHORES OF NULL: annunciano il nuovo album ''The Loss of Beauty''
17/10/2022 - 16:07
SHORES OF NULL: una data a Padova con gli Impure Wilhelmina
01/07/2022 - 10:13
SWALLOW THE SUN: una data in Italia con Avatarium e Shores of Null
22/12/2021 - 18:10
DRACONIAN: aggiunti Shores of Null e INNO al prossimo tour
23/12/2020 - 11:24
CAMUNIA SONORA: ultime conferme con Nero di Marte, Echo, Shores of Null e Tethra
ULTIME NOTIZIE
23/10/2025 - 11:06
ABYSMAL DAWN: pubblicano il singolo ''Cradle of Affliction''
23/10/2025 - 11:01
NORTHLANE: ritornano in Italia per il nuovo tour europeo
23/10/2025 - 10:58
PATRIARKH: con Arkona e Hate per tre concerti in Italia
23/10/2025 - 10:55
TENEBRO: online il lyric video di ''Impiccata''
23/10/2025 - 10:50
HARAKIRI FOR THE SKY: tre date in Italia
23/10/2025 - 10:47
VOIDCEREMONY: ascolta ''Failure of Ancient Wisdoms'' dal nuovo album ''Abditum''
23/10/2025 - 10:45
BLUT AUS NORD: ecco i dettagli di ''Ethereal Horizons'' e il video di ''The Ordeal''
23/10/2025 - 10:37
THE RUINS OF BEVERAST: dettagli e singolo del nuovo album ''Tempelschlaf''
23/10/2025 - 10:34
HELLRIPPER: firma con Century Media Records e nuovo singolo ''Kinchyle (Goatkraft And Granite)''
23/10/2025 - 10:24
LYCHGATE: un brano dal nuovo album ''Precipice''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     