PATRIARKH: con Arkona e Hate per tre concerti in Italia

La formazione dell'ex-Batushka Patriarkh tornerà in Italia per tre date in occasione del nuovo tour europeo.
Qui il comunicato di ERP Live:
Dopo aver infiammato i palchi d’Europa, il devastante tour “The Prophet’s Source 2026” approda finalmente in Italia per tre imperdibili appuntamenti che uniranno alcune delle forze più potenti dell’attuale scena extreme metal.
Le date italiane vedranno come headliner i polacchi PATRIARKH, accompagnati dai colossi del pagan metal ARKONA e dai veterani del death/black HATE.
A completare il bill, le band HALLS OF OBLIVION e SANITY, che apriranno le serate con il loro mix di melodic e extreme metal.
Date italiane:
23 gennaio 2026 – Bologna, Alchemica Music Club
24 gennaio 2026 – Roma, Traffic Live
25 gennaio 2026 – Milano, Slaughter Club
Biglietti in vendita su TicketOne
prezzo in prevendita 30 euro + dp
35 euro in cassa