NORTHLANE: ritornano in Italia per il nuovo tour europeo

A distanza di otto anni dall'ultimo concerto, i Northlane
torneranno in Italia in occasione del tour europeo del 2026.
A distanza di otto anni dall'ultimo concerto nel nostro Paese, a luglio 2026 i NORTHLANE torneranno in Italia per due date.
La metalcore band australiana si esibirà dal vivo il 27 luglio al Legend Club Milano e il 28 luglio all’Alchemica Music Club di Bologna (obbligo tessera AICS,informazioni qui)
In apertura di serata salirà sul palco un altro gruppo che verrà prossimamente comunicato.
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo e relativi punti vendita dalle ore 10:00 del 22 ottobre.