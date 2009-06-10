LONGOBARDEATH: in arrivo il nuovo ''Avanzi di Balera''

31/10/25
MIASMATA
Subterrania
31/10/25
THRON
Vurias
31/10/25
PRIMITIVE MAN
Observance
31/10/25
AVATAR
Dont Go in the Forest
31/10/25
VII VITIUM
VII Vitium
31/10/25
CHAT PILE
In the Earth Again
31/10/25
ARCHAIC THORN
Malicious Spears
31/10/25
ONE OF NINE
Dawn of the Iron Shadow
31/10/25
LUNATIC SOUL
The World Under Unsun
31/10/25
BIANCA
Bianca
25/10/25
WIND ROSE + ORDEN OGAN + ANGUS MCSIX
ALCATRAZ, VIA VALTELLINA 25 - MILANO
11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)
23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO
14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)