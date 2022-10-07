     
 
31/10/25
MIASMATA
Subterrania

31/10/25
CHAT PILE
In the Earth Again

31/10/25
ONE OF NINE
Dawn of the Iron Shadow

31/10/25
BIANCA
Bianca

31/10/25
HOWLING GIANT
Crucible & Ruin

31/10/25
STARLIGHT RITUAL
Rogue Angels

31/10/25
AQUILLA
Sentinels of New Dawn

31/10/25
PRIMITIVE MAN
Observance

31/10/25
LUNATIC SOUL
The World Under Unsun

31/10/25
THRON
Vurias

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
AD INFINITUM: in streaming il singolo ''Regicide''
25/10/2025 - 17:36 (69 letture)

RECENSIONI
