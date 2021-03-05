CRYPTOSIS: tre date in Italia nel prossimo mese di marzo

|
Gli olandesi Cryptosis
hanno comunicato che, nel corso del loro prossimo tour europeo, si fermeranno in Italia per ben tre date tra il 6, il 7 e l'8 marzo 2026 rispettivamente a Mantova, Roma e Napoli.
Di seguito trovate il comunicato stampa e tutti i dettagli disponibili.Comunicato stampa:
RockOn Agency annuncia il ritorno in Italia dei CRYPTOSIS!
Trio death/thrash metal olandese, che ha sconvolto la scena europea con il loro mostruoso album di debutto “Bionic Swarm” del 2021, seguito dal l’EP “Silent Call” del 2023.Sostenuti da elementi di black, death e thrash metal, combinati con composizioni orchestrali, hanno prodotto un sound che non ha precedenti nella musica heavy moderna. Brani come “Ascending” ed “In Between Realities” offrono un nuovo ibrido metal fresco di scatola, eseguito con furiosa abilità e incrollabile passione.
Questo black/death metal melodico portato a un livello superiore. Una forza rivoluzionaria dal potenziale infinito, i tornano nel 2025 con una nuova prospettiva, il nuovo album “Celestial Death” edito dalla grande Century Media Records, caratterizzato da un sound migliorato e un profondo senso di potenza.
Per questo “Celestial Death” è un punto di svolta. Il futuro è tornato e niente può fermarlo. I si sono trasformati in una proposta affascinante ad una certezza indiscussa del panorama Europeo.
La band si esibirà in Italia in 3 show esclusivi, ecco le date:
6 marzo 2026 – Mantova -Arci Tom
7 marzo 2026 – Roma – Defrag
8 marzo 2026 – Napoli – Duel Club
Per la data dell’8 Marzo abbiamo preparato una super sorpresa insieme agli amici della Up The Irons Group – Eventi Rock & Metal in Campania.
Come coheadliner della serata ci saranno i nostri death metaller HOUR OF PENANCE, band che non ha bisogno di presentazioni.
Prevendite ad un prezzo speciale sul circuito Mailticket Italia.
A supporto del tour italiano ci saranno i grandissimi DISEASE ILLUSION ed EX CINERE RESURGO, band di indiscusso valore nel panorama metal italiano! Nella data di Napoli in apertura i campani JUMPSCARE.
Venerdì 06 Marzo, 2026@Arci Tom
- Mantova
Piazza Tom Benetollo, 1CRYPTOSIS
+DISEASE ILLUSION
+EX CINERE RESURGO
Apertura: 19:30
Inizio: 20:00
A questo indirizzo
sono disponibili le prevendite.
Sabato 07 Marzo, 2026@Defrag
- Roma
Via delle Isole Curzolane, 75CRYPTOSIS
+DISEASE ILLUSION
+EX CINERE RESURGO
Apertura: 19:30
Inizio: 20:00
A questo indirizzo
sono disponibili le prevendite.
Domenica 08 Marzo, 2026@Duel Club
- Pozzuoli (Na)
Via AntinianaCRYPTOSIS
+HOUR OF PENANCE
+DISEASE ILLUSION
+EX CINERE RESURGO
+JUMPSCARE
Apertura: 18:30
Inizio: 19:00
A questo indirizzo
sono disponibili le prevendite.