     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
La Band
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

31/10/25
MIASMATA
Subterrania

31/10/25
CHAT PILE
In the Earth Again

31/10/25
LUNATIC SOUL
The World Under Unsun

31/10/25
NIGHT IN GALES
Sylphlike (Re-Recordings 2025) [Reissue]

31/10/25
ONE OF NINE
Dawn of the Iron Shadow

31/10/25
HOWLING GIANT
Crucible & Ruin

31/10/25
STARLIGHT RITUAL
Rogue Angels

31/10/25
AQUILLA
Sentinels of New Dawn

31/10/25
BIANCA
Bianca

31/10/25
PRIMITIVE MAN
Observance

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
LANCER: annunciato lo scioglimento
30/10/2025 - 18:20 (52 letture)

RECENSIONI
63
72
ALTRE NOTIZIE
30/10/2025 - 18:20
LANCER: annunciato lo scioglimento
05/06/2023 - 11:45
LANCER: i dettagli del quarto album ''Tempest'', ascolta ''Fan the Flames''
01/03/2023 - 21:52
LANCER: firmano con Fireflash Records, ecco i primi dettagli del nuovo album
31/01/2022 - 13:38
LANCER: finiti i lavori sul nuovo disco
03/02/2021 - 23:01
LANCER: a marzo in studio per registrare il nuovo disco
14/06/2020 - 18:46
LANCER: presentano il nuovo cantante
04/04/2017 - 17:46
LANCER: ecco il live video di 'Dead Raising Towers'
17/01/2017 - 11:28
LANCER: ecco il video di 'Follow Azrael'
16/12/2016 - 16:58
LANCER: disponibile la traccia 'Future Millennia'
18/11/2016 - 18:14
LANCER: guarda il video della titletrack 'Mastery'
ULTIME NOTIZIE
30/10/2025 - 18:23
TYKETTO: nel 2026 il nuovo album
30/10/2025 - 18:16
ROTTING CHRIST: in arrivo la versione BluRay del nuovo Live Album
30/10/2025 - 18:08
STELLAR CIRCUITS: ascolta la nuova ''Bury the Ashes''
30/10/2025 - 17:50
MIRACLE OF SOUND: ecco il singolo ''Fortune's Favour''
30/10/2025 - 16:30
ONE OF NINE: tutto il nuovo ''Dawn Of The Iron Shadow'' in streaming
30/10/2025 - 16:28
SAMAEL: pubblicato il nuovo singolo ''Black Matter Manifesto''
30/10/2025 - 11:09
A PERFECT CIRCLE: un concerto a Ferrara
30/10/2025 - 11:01
MEGADETH: una data con Anthrax, Black Label Society e Cavalera
28/10/2025 - 21:40
MOONSPELL: disponibile il live video di ''Extinct'' dal nuovo Live Album
28/10/2025 - 21:32
EQUILIBRIUM: ecco il nuovo singolo
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     