07/11/25
ILDARUNI
Divinum Sanguinem

07/11/25
SLASH
Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival [Live Album]

07/11/25
THE GLOOMY RADIANCE OF THE MOON
As the Stars Shatter in Agony

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge II

07/11/25
VACUA
Mater

07/11/25
AGNOSTIC FRONT
Echoes In Eternity

07/11/25
NOVEMBRE
Words Of Indigo

07/11/25
KOSTNATĚNÍ
Přílišnost (Excess)

07/11/25
ASTRONOID
Stargod

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
WALDGEFLUSTER: in streaming il nuovo doppio album
31/10/2025 - 18:12 (61 letture)

