ELECTRIC CALLBOY: pubblicata la clip del singolo ''Tanzneid''
31/10/2025 - 18:34 (136 letture)

Duke
Venerdì 31 Ottobre 2025, 21.54.33
3
...😄🤟....
fasanez
Venerdì 31 Ottobre 2025, 20.18.49
2
Pezzo carino, fa battere il piede. Sempre bravi, anche se la voce nel ritornello è troppo autotune (o effettata, fate voi) per i miei gusti.
Shock
Venerdì 31 Ottobre 2025, 19.03.50
1
Grande video, sempre divertenti. Canzone come al solito breve ma che prende subito, veramente irresistibili.
ALTRE NOTIZIE
31/10/2025 - 18:34
ELECTRIC CALLBOY: pubblicata la clip del singolo ''Tanzneid''
23/08/2025 - 11:16
ELECTRIC CALLBOY: disponibile la clip di ''Still Waiting''
23/05/2025 - 18:15
ELECTRIC CALLBOY: online il videoclip del nuovo brano ''Revery''
24/01/2025 - 17:46
ELECTRIC CALLBOY: il video ufficiale di ''Elevator Operator''
07/11/2024 - 10:04
AMA MUSIC FEST: annunciati gli Electric Callboy
24/05/2024 - 19:07
BABYMETAL: pubblicato il brano in collaborazione con gli Electric Callboy
20/04/2022 - 08:26
ELECTRIC CALLBOY: ecco i dettagli del nuovo album ''Tekkno''
09/04/2022 - 12:26
ELECTRIC CALLBOY: presentato il nuovo singolo ''Spaceman''
ULTIME NOTIZIE
31/10/2025 - 18:54
XENOS A.D.: una data a Palermo il prossimo dicembre
31/10/2025 - 18:49
WIND ROSE: online il mini-concerto acustico tenuto presso il publisher Ghost Ship Games
31/10/2025 - 18:45
HEIMLAND: presentano un nuovo brano
31/10/2025 - 18:38
LUPPOLO IN ROCK: annunciate nuove band per l'edizione 2026
31/10/2025 - 18:30
KREATOR: presentano il nuovo singolo ''Tranenpalast''
31/10/2025 - 18:25
AVATAR: guarda la clip di ''Don't Go in the Forest''
31/10/2025 - 18:22
MAGO DE OZ: ecco il lyric video di ''La Noche Celta''
31/10/2025 - 18:12
WALDGEFLUSTER: in streaming il nuovo doppio album
30/10/2025 - 18:23
TYKETTO: nel 2026 il nuovo album
30/10/2025 - 18:20
LANCER: annunciato lo scioglimento
 
