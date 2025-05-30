XENOS A.D.: una data a Palermo il prossimo dicembre

|
Gli Xenos A.D. hanno comunicato, tramite i propri canali social, che il prossimo 6 dicembre suoneranno come co-headliner - insieme ai polacchi Semprah - al Rise of the Underground Metal Fest, evento organizzato dalla VOV Eventi che si terrà presso il Mind House di Palermo.
Di seguito le parole della band
"siamo fieri di poter prendere parte, in veste di co-headliner, ad un evento che segna la collaborazione tra la scena Metal underground siciliana e quella polacca. Questo "ponte" voluto e costruito dai ragazzi della VOV è per tutti noi una grande occasione e come tale deve essere vissuta. Giorno 6 dicembre si celebrerà un grande evento e gli XENOS AD faranno del palco un campo di battaglia. Ci vediamo presto."