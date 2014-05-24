MAYHEM: svelati i dettagli del nuovo album

01/11/2025 - 12:24 (416 letture)



Discutine con noi sul FORUM Federico "Vandroy" Landini 8 Hellhammer il mio batterista preferito in ambito black, poi va be\' i Mayhem si sono evoluti mantenendo quell\' aura maligna che si portano dietro da quell\' album del 1994 che credo sia l\' apice del genere per qualità, \"atmosfere\" e pathos. Non vedo l\' ora che esca, stravedo anche per \"esoteric warfare\" ma come dice Lisa Black, da comprare a scatola chiusa. 7 ... Per carità, cosa ne pensa duke? Crede che l\'unico omicidio al mondo sia stato quello di Euronymous e crede che il black metal sia la causa delle guerre e dei genocidi del mondo🤣🤣.. pensa te 6 ...non ho acquistato \"doraemon \"....lambru...😃 5 Vorrei sapere cosa pensa l\'utente Duke di questa band 4 Daemon discone, spero bene anche per questo. 3 Daemon è bellissimo.. Se anche questo sarà come Deamon, per me è già il disco del 2026, dovresti comprarlo.. Soldi spesi bene 2 Interessante la cover del disco... ci sono una serie di elementi che si collegano alla loro storia secondo me. Purtroppo questa band dopo De misteriis non é più riuscita veramente a conquistarmi e spingermi a comprare un loro album anche se Daemon lo trovai niente male, ma non lo comprai... sicuramente sbagliando... 1 Eeeh. Qui si gode e basta🤟ma tanto. Appena posso faccio subito il preordine.. Non ho bisogno di acoltare i singoli, basta il nome in copertina