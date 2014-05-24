|
|
|
MAYHEM: svelati i dettagli del nuovo album
01/11/2025 - 12:24 (416 letture)
|
|
I Mayhem
hanno annunciato per il 6 febbraio 2026 la pubblicazione, tramite Century Media Records
, del loro nuovo album Liturgy of Death
.
In attesa del primo singolo, previsto per il 4 novembre, potete vedere tracklist e cover del disco.
Tracklist:01. Ephemeral Eternity
02. Despair
03. Weep for Nothing
04. Aeon’s End
05. Funeral of Existence
06. Realm of Endless Misery
07. Propitious Death
08. The Sentence of Absolution
Ricordiamo inoltre che la band sarà in Italia per un concerto il prossimo febbraio (qui i dettagli
).
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Hellhammer il mio batterista preferito in ambito black, poi va be\' i Mayhem si sono evoluti mantenendo quell\' aura maligna che si portano dietro da quell\' album del 1994 che credo sia l\' apice del genere per qualità, \"atmosfere\" e pathos.
Non vedo l\' ora che esca, stravedo anche per \"esoteric warfare\" ma come dice Lisa Black, da comprare a scatola chiusa.
|
|
|
|
|
|
|
7
|
... Per carità, cosa ne pensa duke? Crede che l\'unico omicidio al mondo sia stato quello di Euronymous e crede che il black metal sia la causa delle guerre e dei genocidi del mondo🤣🤣.. pensa te
|
|
|
|
|
|
|
6
|
...non ho acquistato \"doraemon \"....lambru...😃
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Vorrei sapere cosa pensa l\'utente Duke di questa band
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Daemon discone, spero bene anche per questo.
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Daemon è bellissimo.. Se anche questo sarà come Deamon, per me è già il disco del 2026, dovresti comprarlo.. Soldi spesi bene
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Interessante la cover del disco... ci sono una serie di elementi che si collegano alla loro storia secondo me.
Purtroppo questa band dopo De misteriis non é più riuscita veramente a conquistarmi e spingermi a comprare un loro album anche se Daemon lo trovai niente male, ma non lo comprai... sicuramente sbagliando...
|
|
|
|
|
|
|
1
|
Eeeh. Qui si gode e basta🤟ma tanto. Appena posso faccio subito il preordine.. Non ho bisogno di acoltare i singoli, basta il nome in copertina
|