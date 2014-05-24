     
 
Liturgy of Death - Album Cover
MAYHEM: svelati i dettagli del nuovo album
01/11/2025 - 12:24 (416 letture)

Azaghtoth84
Sabato 1 Novembre 2025, 17.50.19
8
Hellhammer il mio batterista preferito in ambito black, poi va be\' i Mayhem si sono evoluti mantenendo quell\' aura maligna che si portano dietro da quell\' album del 1994 che credo sia l\' apice del genere per qualità, \"atmosfere\" e pathos. Non vedo l\' ora che esca, stravedo anche per \"esoteric warfare\" ma come dice Lisa Black, da comprare a scatola chiusa.
lisablack
Sabato 1 Novembre 2025, 17.30.56
7
... Per carità, cosa ne pensa duke? Crede che l\'unico omicidio al mondo sia stato quello di Euronymous e crede che il black metal sia la causa delle guerre e dei genocidi del mondo🤣🤣.. pensa te
Duke
Sabato 1 Novembre 2025, 17.21.29
6
...non ho acquistato \"doraemon \"....lambru...😃
LAMBRUSCORE
Sabato 1 Novembre 2025, 16.40.16
5
Vorrei sapere cosa pensa l\'utente Duke di questa band
Terzadose
Sabato 1 Novembre 2025, 16.10.41
4
Daemon discone, spero bene anche per questo.
lisablack
Sabato 1 Novembre 2025, 15.17.26
3
Daemon è bellissimo.. Se anche questo sarà come Deamon, per me è già il disco del 2026, dovresti comprarlo.. Soldi spesi bene
Rain aka Area
Sabato 1 Novembre 2025, 13.23.50
2
Interessante la cover del disco... ci sono una serie di elementi che si collegano alla loro storia secondo me. Purtroppo questa band dopo De misteriis non é più riuscita veramente a conquistarmi e spingermi a comprare un loro album anche se Daemon lo trovai niente male, ma non lo comprai... sicuramente sbagliando...
lisablack
Sabato 1 Novembre 2025, 12.48.05
1
Eeeh. Qui si gode e basta🤟ma tanto. Appena posso faccio subito il preordine.. Non ho bisogno di acoltare i singoli, basta il nome in copertina
22/10/2017
Live Report
MAYHEM + DRAGGED INTO SUNLIGHT + NAUDIZ
Orion Live Club, Ciampino (RM), 17/10/2017
04/02/2017
Articolo
THE DEATH ARCHIVES: MAYHEM 1984-94
La recensione
29/05/2014
Live Report
MAYHEM + GUEST
Factory Club, Milano, 24/05/2014
 
