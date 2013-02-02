     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Mark Osegueda
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/11/25
ILDARUNI
Divinum Sanguinem

07/11/25
ASTRONOID
Stargod

07/11/25
CALIGULA`S HORSE
Bloom (10th Anniversary Edition)

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge II

07/11/25
VACUA
Mater

07/11/25
AGNOSTIC FRONT
Echoes In Eternity

07/11/25
THE GLOOMY RADIANCE OF THE MOON
As the Stars Shatter in Agony

07/11/25
NOVEMBRE
Words Of Indigo

07/11/25
KOSTNATĚNÍ
Přílišnost (Excess)

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
KERRY KING: aggiornamenti sul secondo disco solista
04/11/2025 - 15:44 (20 letture)

RECENSIONI
ALTRE NOTIZIE
04/11/2025 - 15:44
KERRY KING: aggiornamenti sul secondo disco solista
24/02/2025 - 11:16
KERRY KING: al lavoro su un nuovo disco solista
02/10/2024 - 11:29
KERRY KING: online il video di ''Where I Reign''
31/05/2024 - 16:22
METAL PARK: annunciato il sostituto di Kerry King
22/05/2024 - 09:56
KERRY KING: cancellati gli show a Roma e Romano d'Ezzelino
20/05/2024 - 10:50
KERRY KING: guarda la clip ufficiale di ''Toxic''
13/04/2024 - 00:03
KERRY KING: ''Residue'' è il secondo singolo dal disco solista ‘‘From Hell I Rise’’
05/03/2024 - 10:04
METAL PARK: dentro kerry King, Rhapsody of Fire ed altri
06/02/2024 - 11:20
KERRY KING: dettagli e singolo di debutto del disco solista ''From Hell I Rise''
02/02/2013 - 19:13
SLAYER: Kerry King ci aggiorna sul nuovo album
ULTIME NOTIZIE
04/11/2025 - 15:40
SOEN: ''Mercenary'' è il secondo singolo da ''Reliance''
04/11/2025 - 15:12
MYRATH: ascolta ''Until the End'' con Elyze Ryd dal nuovo ''Wilderness of Mirrors''
03/11/2025 - 22:23
MORTE FRANCE: i dettagli di ''Hesperia'' e il singolo ''Europa Aeterna''
03/11/2025 - 22:20
STEEL ARCTUS: presentano un nuovo singolo
03/11/2025 - 22:16
ROYAL SORROW: guarda la clip di ''Innerdeeps''
02/11/2025 - 12:10
FABIO LIONE'S DAWN OF VICTORY: entra in formazione Alessio Lucatti
02/11/2025 - 12:02
MIDNITE CITY: ascolta un brano dal nuovo album
02/11/2025 - 11:53
EIHWAR: una data in Italia il prossimo mese di aprile
02/11/2025 - 11:47
CHARLOTTE WESSELS: disponibile il lyric video di ''Backup Plan''
02/11/2025 - 11:42
MEGADETH: svelata la tracklist dell'omonimo album
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     