KERRY KING: aggiornamenti sul secondo disco solista

Kerry King
, storico chitarrista degli Slayer
, ha dato alle stampe il suo primo disco in studio da solista, From Hell I Rise
, il 17 maggio 2024 tramite Reigning Phoenix Music
(qui
la nostra recensione).
Già nel febbraio di quest'anno si era parlato
di un secondo capitolo in lavorazione; ora, tramite i canali della casa discografica, giungono comunicazioni che potremmo definire ufficiali: King
si è detto al lavoro sui testi del nuovo album, e il cantante Mark Osegueda
avrebbe già cominciato a lavorare sulla prima traccia inedita.
L'obiettivo rimane quello di una pubblicazione nei primi mesi del 2026, dunque rimaniamo in attesa di nuove informazioni.