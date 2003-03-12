SONATA ARCTICA: due date in Italia il prossimo Aprile

I finlandesi Sonata Arctica
hanno comunicato che, durante il loro prossimo tour europeo dedicato al trentesimo anniversario della band, si fermeranno per due date nel nostro paese il 23 e 24 aprile 2026 rispettivamente all'Orion Live Club di Ciampino e al Live Club di Trezzo sull'Adda.
Giovedì 23 Aprile, 2026@Orion Live Club
- Ciampino (RO)
Viale J. F. Kennedy, 52SONATA ARCTICA
+ALTERIUM
I biglietti qui
.
Venerdì 24 Aprile, 2026@Live Club
- Trezzo sull'Adda (MI)
Via Giuseppe Mazzini, 58
I biglietti qui
.