07/11/25
ILDARUNI
Divinum Sanguinem

07/11/25
ASTRONOID
Stargod

07/11/25
CALIGULA`S HORSE
Bloom (10th Anniversary Edition)

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge II

07/11/25
VACUA
Mater

07/11/25
AGNOSTIC FRONT
Echoes In Eternity

07/11/25
THE GLOOMY RADIANCE OF THE MOON
As the Stars Shatter in Agony

07/11/25
NOVEMBRE
Words Of Indigo

07/11/25
KOSTNATĚNÍ
Přílišnost (Excess)

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
SAVATAGE: due date in Italia la prossima estate
05/11/2025 - 20:44 (74 letture)

90
87
91
88
92
95
94
95
60
76
70
79
19/07/2025
Live Report
SAVATAGE + INDUCTION
Milano, Alcatraz, 24 giugno 2024
28/03/2003
Articolo
SAVATAGE
La biografia
 
05/11/2025 - 20:44
SAVATAGE: due date in Italia la prossima estate
05/02/2025 - 09:04
SAVATAGE: Jon Oliva parla del nuovo album
30/12/2024 - 11:03
SAVATAGE: aggiornamenti sul prossimo album
10/12/2024 - 18:15
SAVATAGE: una data in Italia il prossimo giugno
30/10/2024 - 09:04
SAVATAGE: aggiornamento sulle condizioni di salute di Jon Oliva
23/06/2024 - 16:15
SAVATAGE: ad agosto la ristampa in vinile di ''Japan Live ’94''
21/04/2023 - 08:52
SAVATAGE: rivelati i primi dettagli del nuovo album
29/12/2021 - 12:44
SAVATAGE: Chris Caffery parla della possibilità di un nuovo album
28/11/2015 - 17:20
SAVATAGE: in arrivo 'Dietro Il Sipario', la biografia della band
31/07/2015 - 16:39
SAVATAGE: disponibili i primi video dell'esibizione a Wacken
05/11/2025 - 20:57
TAILGUNNER: disponibile un singolo dal nuovo album
05/11/2025 - 20:37
MARIANAS REST: i dettagli di ''The Bereaved'' e un singolo
04/11/2025 - 21:24
METAL DE FACTO: firmano con Reaper Entertainment
04/11/2025 - 21:15
SONATA ARCTICA: due date in Italia il prossimo Aprile
04/11/2025 - 21:10
LORD OF THE LOST: presentano il brano ''Would You Walk With Me Through Hell?''
04/11/2025 - 15:44
KERRY KING: aggiornamenti sul secondo disco solista
04/11/2025 - 15:40
SOEN: ''Mercenary'' è il secondo singolo da ''Reliance''
04/11/2025 - 15:12
MYRATH: ascolta ''Until the End'' con Elyze Ryd dal nuovo ''Wilderness of Mirrors''
03/11/2025 - 22:23
MORTE FRANCE: i dettagli di ''Hesperia'' e il singolo ''Europa Aeterna''
03/11/2025 - 22:20
STEEL ARCTUS: presentano un nuovo singolo
 
