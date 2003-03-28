SAVATAGE: due date in Italia la prossima estate

I Savatage
Dopo il sold out registrato all’Alcatraz di Milano, i SAVATAGE annunciano oggi il Prelude To Madness Tour, che li vedrà tornare in Europa nel 2026. La band sarà anche in Italia per due concerti.
Il 27 luglio i SAVATAGE si esibiranno nel leggendario Anfiteatro degli Scavi di Pompei (NA), per quella che già da ora si annuncia come una notte da ricordare: il gruppo sarà infatti accompagnato dal vivo da un’orchestra di 27 elementi.
Il 28 luglio i SAVATAGE saranno invece di scena nella splendida cornice del Castello Carrarese di Este (PD), in apertura saliranno sul palco gli italiani VISION DIVINE, che si sono recentemente riuniti col cantante Michele Luppi e il tastierista Oleg Smirnoff.
La vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 11.00 del 7 novembre.