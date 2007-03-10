DEEP PURPLE: ritornano in Italia per due concerti

|
La formazione hard rock Deep Purple
ha annunciato un nuovo tour europeo con due tappe in Italia.
Questo il comunicato di MC² Live
:I leggendari DEEP PURPLE annunciano oggi le date del loro prossimo tour estivo. Tra queste spiccano due concerti in Italia, Paese da sempre amato dalla rock band inglese.
Il gruppo guidato dall’inconfondibile voce di Ian Gillan si esibirà il 16 luglio 2026 a Pisa in Piazza dei Cavalieri, nell’ambito di Pisa Summer Knights, e il 17 luglio 2026 al Castello Carrarese di Este (PD).
I biglietti saranno in vendita su Vivaticket a questo indirizzo, relativi punti vendita e circuiti autorizzati dalle ore 12:00 del 6 novembre.
Dettagli
DEEP PURPLE
16 luglio 2026 – Pisa, Piazza dei Cavalieri – Pisa Summer Knights
17 luglio 2026 – Este (PD), Castello Carrarese