07/11/25
ILDARUNI
Divinum Sanguinem

07/11/25
ASTRONOID
Stargod

07/11/25
CALIGULA`S HORSE
Bloom (10th Anniversary Edition)

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge II

07/11/25
VACUA
Mater

07/11/25
AGNOSTIC FRONT
Echoes In Eternity

07/11/25
THE GLOOMY RADIANCE OF THE MOON
As the Stars Shatter in Agony

07/11/25
NOVEMBRE
Words Of Indigo

07/11/25
KOSTNATĚNÍ
Přílišnost (Excess)

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
URNE: guarda il videoclip di ''The Spirit, Alive''
06/11/2025 - 11:42 (36 letture)

ARTICOLI
01/08/2025
Articolo
OZZY OSBOURNE
Il Fratello Maggiore
03/11/2019
Live Report
AIRBOURNE + SUPERSUCKERS
Alcatraz, Milano, 29/10/2019
06/02/2019
Live Report
DRACONIAN + HARAKIRI FOR THE SKY + SOJOURNER
Dagda Live Club – Retorbido (PV) – 31/01/2019
24/06/2018
Live Report
FIRENZE ROCKS - OZZY OSBOURNE + GUESTS
Visarno Arena, Firenze, 17/06/2018
15/07/2013
Intervista
PENSEES NOCTURNES
L'Arte per sconfiggere la Noia.
24/06/2013
Live Report
AIRBOURNE + THE GUESTZ
Orion Live Club, Roma, 19/06/2013
27/09/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + KORN
Palasharp, Milano, 22/09/2010
14/07/2010
Live Report
OZZY OSBOURNE + LABYRINTH
Villa Contarini, Piazzola Sul Brenta (PD), 05/07/2010
14/03/2010
Live Report
AIRBOURNE + BLACK RAINBOWS
Una serata all'insegna dell'Hard Rock
25/05/2009
Intervista
PENSEES NOCTURNES
Dalla Francia con dolore
 
ULTIME NOTIZIE
06/11/2025 - 12:42
MAYHEM: guarda il video ufficiale di ''Weep for Nothing''
06/11/2025 - 11:45
GONG: primi dettagli e singolo del nuovo album ''Bright Spirit''
06/11/2025 - 11:38
DEEP PURPLE: ritornano in Italia per due concerti
06/11/2025 - 11:32
TWISTED SISTER: una data a Milano nel 2026
05/11/2025 - 20:57
TAILGUNNER: disponibile un singolo dal nuovo album
05/11/2025 - 20:44
SAVATAGE: due date in Italia la prossima estate
05/11/2025 - 20:37
MARIANAS REST: i dettagli di ''The Bereaved'' e un singolo
04/11/2025 - 21:24
METAL DE FACTO: firmano con Reaper Entertainment
04/11/2025 - 21:15
SONATA ARCTICA: due date in Italia il prossimo Aprile
04/11/2025 - 21:10
LORD OF THE LOST: presentano il brano ''Would You Walk With Me Through Hell?''
 
