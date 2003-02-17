     
 
OPETH: coi Blood Incantation per due date in estate
07/11/2025 - 14:02 (73 letture)

Korgull
Venerdì 7 Novembre 2025, 17.14.20
2
É la volta buona che vedo gli Opeth! Ci vediamo li!
progster78
Venerdì 7 Novembre 2025, 14.21.46
1
Più che un concerto possiamo definirlo tranquillamente un orgasmo multiplo. Vediamo se riesco per la data di Bologna...vorrei essere ricco per vedere anche i Deep Purple e i Savatage ma dovrò fare una sola scelta,Luglio 2026 da urlo.
ARTICOLI
14/10/2025
Live Report
OPETH + PAATOS
Alcatraz, Milano, 06/10/2025
15/11/2019
Live Report
OPETH + THE VINTAGE CARAVAN
Alcatraz, Milano - 09/11/2019
12/10/2018
Live Report
MESSA + DOPETHRONE
C.S.O. Pedro, Padova - 5/10/2018
08/11/2014
Live Report
OPETH + ALCEST
Alcatraz, Milano, 03/11/14
29/11/2011
Live Report
OPETH + PAIN OF SALVATION
Alcatraz, Milano, 24/11/2011
03/11/2009
Live Report
DREAM THEATER + OPETH + BIGELF + UNEXPECT
Zoppas Arena, Conegliano Veneto (TV), 30/10/2009
20/12/2006
Live Report
OPETH
New Age, Roncade (TV), 18/12/2006
25/12/2005
Live Report
OPETH
Rolling Stone, Milano, 13/12/2005
18/12/2005
Intervista
OPETH
Parla Martin Mendez
08/03/2004
Live Report
OPETH
Motion, Zingonia (BG), 02/10/2003
26/02/2003
Live Report
OPETH
Transilvania Live, Milano, 17/02/2003
20/02/2003
Live Report
OPETH
New Age, Roncade (TV), 18/02/2003
 
