07/11/25
EONS ENTHRONED
At the End of Hope

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge II

07/11/25
AGNOSTIC FRONT
Echoes In Eternity

07/11/25
ILDARUNI
Divinum Sanguinem

07/11/25
KOSTNATĚNÍ
Přílišnost (Excess)

07/11/25
NOVEMBRE
Words Of Indigo

07/11/25
SLASH
Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival [Live Album]

07/11/25
FAUST
Crypts of Eternity

07/11/25
NOVEMBRE
Words of Indigo

07/11/25
MALEPESTE
Ex Nihilo

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
GLORIOUS DEPRAVITY: tutto il nuovo ''Death Never Sleeps'' in streaming
07/11/2025 - 14:12 (56 letture)

lisablack
Venerdì 7 Novembre 2025, 14.39.57
1
Molto interessante.. Non li conoscevo, e presto arrivano i nuovi dischi del nostri Bloodthruth, i Voidceremony e soprattutto i 1914...eeeeeh roba buona anzi buonissima 🤟
