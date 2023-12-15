FRANTIC FEST: dentro Voivod, Carpenter Brut ed altri per l'edizione 2026

Frantic del 2019, a fine concerto Snake guarda sorridente, sotto di lui, la folla esausta e sudata che fino a un secondo prima aveva pogato contenta alla loro musica incitando il gruppo, e dice: \"Frantic Fest, we\'ll come back!\" Saranno di parola quindi. Tra l\'altro poco prima si era stupito nel vedere una ragazzetta con gonna e borsetta che parteciva allegra e incazzata al mosh, e l\'aveva indicata per dire di stare attenti \"ehi! there is a lady in the crowd!\" Devono essersi divertiti un sacco anche loro. Grandi, purtroppo sarà difficile esserci di nuovo ma mi piacerebbe un botto.