07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
FRANTIC FEST: dentro Voivod, Carpenter Brut ed altri per l'edizione 2026
07/11/2025 - 14:18 (75 letture)
Lo staff del Frantic Fest
ha diffuso i primi nomi per l'edizione 2026 del festival che si svolgerà il 13, 14 e 15 agosto al Tikitaka Village di Francavilla Al Mare (Chieti). Le prime nove band sono qui, ed è solo l’inizio!
CARPENTER BRUT: il padrino della synthwave più oscura arriva al Frantic Fest per l’unica data italiana del 2026, con un headliner set di pura adrenalina.
Portiamo la storia del thrash e dell’heavy metal con tre nomi che non hanno bisogno di presentazioni: SACRED REICH, leggende del thrash americano capaci di fondere rabbia sociale e groove assassini; i canadesi VOIVOD, pionieri assoluti dell’avant-thrash, sempre un passo avanti rispetto al tempo e allo spazio; e VENOM INC., eredi diretti dell’oscurità originaria che ha dato vita al metal estremo.
Dalla Svezia calano due bombe: il melodic death/thrash senza freni dei THE CROWN e i WOLFBRIGADE, alfieri del crust punk/d-beat tra i più feroci in circolazione.
Ancora death metal, ma su coordinate opposte: da un lato la precisione chirurgica e visionaria degli OBSCURA, dall’altro la furia ruvida e dall’attitudine punk dei californiani NECROT.
E infine, l’ombra scende con gli SPIRITUAL FRONT, protagonisti di un set speciale dedicato per il ventesimo anniversario di ‘Armageddon Gigolo’. Perché anche nel caos serve spazio per respirare.
Prevendite ufficiali disponibili su Dice:
Abbonamento Early Bird: 135 €
Supporter Pack Early Bird: 165 €
L’abbonamento include:
• Pass 3 giorni
• Bicchiere riutilizzabile
• Braccialetto ricaricabile
• T-Shirt esclusiva (solo per tariffa Supporter Pack)
Frantic del 2019, a fine concerto Snake guarda sorridente, sotto di lui, la folla esausta e sudata che fino a un secondo prima aveva pogato contenta alla loro musica incitando il gruppo, e dice: \"Frantic Fest, we\'ll come back!\" Saranno di parola quindi. Tra l\'altro poco prima si era stupito nel vedere una ragazzetta con gonna e borsetta che parteciva allegra e incazzata al mosh, e l\'aveva indicata per dire di stare attenti \"ehi! there is a lady in the crowd!\" Devono essersi divertiti un sacco anche loro. Grandi, purtroppo sarà difficile esserci di nuovo ma mi piacerebbe un botto.
Ottimo bill in generale!
