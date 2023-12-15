     
 
IMMAGINI
Clicca per ingrandire
Il flyer del festival
CERCA
ULTIMI COMMENTI
FORUM
ARTICOLI
RECENSIONI
NOTIZIE
DISCHI IN USCITA

07/11/25
EONS ENTHRONED
At the End of Hope

07/11/25
WALDGEFLUSTER
Knochengesänge II

07/11/25
AGNOSTIC FRONT
Echoes In Eternity

07/11/25
ILDARUNI
Divinum Sanguinem

07/11/25
KOSTNATĚNÍ
Přílišnost (Excess)

07/11/25
NOVEMBRE
Words Of Indigo

07/11/25
SLASH
Live at the S.E.R.P.E.N.T. Festival [Live Album]

07/11/25
FAUST
Crypts of Eternity

07/11/25
NOVEMBRE
Words of Indigo

07/11/25
MALEPESTE
Ex Nihilo

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
FRANTIC FEST: dentro Voivod, Carpenter Brut ed altri per l'edizione 2026
07/11/2025 - 14:18 (75 letture)

No Fun
Venerdì 7 Novembre 2025, 16.15.24
2
Frantic del 2019, a fine concerto Snake guarda sorridente, sotto di lui, la folla esausta e sudata che fino a un secondo prima aveva pogato contenta alla loro musica incitando il gruppo, e dice: \"Frantic Fest, we\'ll come back!\" Saranno di parola quindi. Tra l\'altro poco prima si era stupito nel vedere una ragazzetta con gonna e borsetta che parteciva allegra e incazzata al mosh, e l\'aveva indicata per dire di stare attenti \"ehi! there is a lady in the crowd!\" Devono essersi divertiti un sacco anche loro. Grandi, purtroppo sarà difficile esserci di nuovo ma mi piacerebbe un botto.
d.r.i.
Venerdì 7 Novembre 2025, 15.15.12
1
Ottimo bill in generale!
ALTRE NOTIZIE
07/11/2025 - 14:18
FRANTIC FEST: dentro Voivod, Carpenter Brut ed altri per l'edizione 2026
29/08/2025 - 11:48
FRANTIC FEST: online i blind tickets per l'edizione 2026
21/07/2025 - 11:29
FRANTIC FEST: modifiche alla line up
08/05/2025 - 18:57
FRANTIC FEST: svelato il bill completo con Ihsahn, Black Flag e altri
20/01/2025 - 16:58
FRANTIC FEST: nuove conferme tra cui Carcass, Sigh, Zeal & Ardor, Brujeria ed
13/12/2024 - 17:37
FRANTIC FEST: annunciata l'edizione 2025
08/07/2024 - 09:20
FRANTIC FEST: tutto il bill e i dettagli dell'edizione 2024 con Terrorizer, Ahab e altri
22/03/2024 - 08:46
FRANTIC FEST: dentro Napalm Death ed altri
12/01/2024 - 08:46
FRANTIC FEST 2024: ecco le nuove conferme
15/12/2023 - 08:02
FRANTIC FEST: ecco le date dell'edizione 2024
ULTIME NOTIZIE
07/11/2025 - 17:02
YOTH IRIA: firmano con Metal Blade Records
07/11/2025 - 16:51
MALEPESTE: disponibile il singolo ''Acceptio'' e lo streaming integrale del nuovo album
07/11/2025 - 14:33
BIG BIG TRAIN: dettagli e singolo del nuovo album ''Woodcut''
07/11/2025 - 14:28
EVERGREY: guarda il videoclip della nuova ''Oxygen''
07/11/2025 - 14:26
DEATH ANGEL: online la nuova ''Cult of the Used''
07/11/2025 - 14:22
NAPALM DEATH: una data in Italia
07/11/2025 - 14:15
OMNIUM GATHERUM: diffuso il video di ''The Darkest City''
07/11/2025 - 14:12
GLORIOUS DEPRAVITY: tutto il nuovo ''Death Never Sleeps'' in streaming
07/11/2025 - 14:10
NOVEMBRE: pubblicano il videoclip di ''Neptunian Hearts''
07/11/2025 - 14:07
AGNOSTIC FRONT: il video ufficiale di ''Sunday Matinee''
 
[RSS Valido] Creative Commons License [CSS Valido]
 
     