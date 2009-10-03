NAPALM DEATH: una data in Italia

|
La formazione grindcore Napalm Death
ha annunciato un nuovo concerto in Italia. Rocker Sound Agency e Slaughter Club, sono lieti di annunciare il “Campaign For Musical Destruction 2026” con l ‘Unica Data Italiana dei colossi Inglesi del Grindcore, i NAPALM DEATH.
10 FEBBRAIO 2026 allo Slaughter Club
Come special guests avremo il ritorno dei WHIPLASH, band storica thrash metal del New Jersey formatasi nel 1983, che non ha bisogno di presentazioni. I VARUKERS ,band inglese Punk Hardcore che dal 79 infiamma i palchi di tutta Europa. E la quarta band…? restate sintonizzati per l’annuncio. Sarà una bomba! siamo certi che allo Slaughter Club avverrà un evento memorabile, quindi attenti ai deboli di cuore!
Prevendite Dice in promo a 34€ + ddp in vendita entro il 30/11/2025 a questo indirizzo
Prevendite Dice a 38€ + ddp in vendita dal 01/12/2025 a questo indirizzo
Ingresso con tessera ACSI
Link per il tesseramento online