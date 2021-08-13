VERSENGOLD: in streaming un nuovo singolo

10/11/25
CATHEDRAL
Society`s Pact With Satan
14/11/25
STELLAR CIRCUITS
Phantom - Phoenix
14/11/25
LAMP OF MURMUUR
The Dreaming Prince in Ecstasy
14/11/25
VEILBURNER
Longing for Triumph, Reeking of Tragedy
14/11/25
YOUR INLAND EMPIRE
Your Inland Empire
14/11/25
CRISTIANO FILIPPINI`S FLAMES OF HEAVEN
Symphony of the Universe
14/11/25
VOIDCEREMONY
Abditum
14/11/25
MAUSOLEUM GATE
Space, Rituals and Magick
14/11/25
BELL WITCH
Stygian Bough Vol. II
14/11/25
HEIMLAND
Der Torv Moeter Hav
11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO
19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)
19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)
23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)
29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO
03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)
07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO
14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)
14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO