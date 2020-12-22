JOURS PALES: previsto per il mese di dicembre il nuovo ''Résonances''

|
I black metaller francesi Jours Pales hanno annunciato per il 5 dicembre la pubblicazione, tramite Les Acteurs de l'Ombre Productions, del loro nuovo album Résonances.
In attesa del primo singolo, potete vedere tracklist e cover del disco.
Tracklist:
01. La frontière entre nous et le néant
02. Une splendeur devenue terne
03. L'essentialité du frisson
04. Cinéraire
05. Incommensurable (chanson pour Aldérica II)
06. Mouvement ostentatoire rémanent totalitaire
07. Viens avec moi
08. J. Savile
09. La plus belle des saisons
10. 10-11-2021