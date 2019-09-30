     
 
La copertina del disco
14/11/25
CRISTIANO FILIPPINI`S FLAMES OF HEAVEN
Symphony of the Universe

14/11/25
LAMP OF MURMUUR
The Dreaming Prince in Ecstasy

14/11/25
RAMMSTEIN
Rammstein XXXIII [Collector Edition]

14/11/25
HEIMLAND
Der Torv Moeter Hav

14/11/25
YOUR INLAND EMPIRE
Your Inland Empire

14/11/25
THE PRETTY RECKLESS
Taylor Momsen Pretty Reckless Christmas

14/11/25
BELL WITCH
Stygian Bough Vol. II

14/11/25
VOIDCEREMONY
Abditum

14/11/25
MAUSOLEUM GATE
Space, Rituals and Magick

14/11/25
VEILBURNER
Longing for Triumph, Reeking of Tragedy

CONCERTI

11/11/25
NEW MODEL ARMY
LEGEND CLUB, VIALE ENRICO FERMI 98 - MILANO

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO
SUN OF THE DYING: online il singolo ''The House of Asterion''
11/11/2025 - 11:29 (45 letture)

ALTRE NOTIZIE
11/11/2025 - 11:29
SUN OF THE DYING: online il singolo ''The House of Asterion''
02/11/2025 - 11:34
SUN OF THE DYING: online il singolo ''Of Absence'' dal nuovo album
28/09/2025 - 17:49
SUN OF THE DYING: a novembre ''A Throne of Ashes''
07/02/2020 - 17:49
SUN OF THE DYING: disponibile un nuovo video
29/11/2019 - 08:41
SUN OF THE DYING: ascolta tutto il nuovo album
02/11/2019 - 10:15
SUN OF THE DYING: disponibile il secondo singolo dal nuovo album
30/09/2019 - 19:09
SUN OF THE DYING: il secondo album previsto per fine novembre
