14/11/25
CRISTIANO FILIPPINI`S FLAMES OF HEAVEN
Symphony of the Universe

14/11/25
LAMP OF MURMUUR
The Dreaming Prince in Ecstasy

14/11/25
RAMMSTEIN
Rammstein XXXIII [Collector Edition]

14/11/25
HEIMLAND
Der Torv Moeter Hav

14/11/25
YOUR INLAND EMPIRE
Your Inland Empire

14/11/25
THE PRETTY RECKLESS
Taylor Momsen Pretty Reckless Christmas

14/11/25
BELL WITCH
Stygian Bough Vol. II

14/11/25
VOIDCEREMONY
Abditum

14/11/25
MAUSOLEUM GATE
Space, Rituals and Magick

14/11/25
VEILBURNER
Longing for Triumph, Reeking of Tragedy

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO
SABATON: guarda il video di ''A Tiger among Dragons''
11/11/2025 - 23:10 (64 letture)

03/09/2022
Live Report
HELLOWEEN + SABATON + BEAST IN BLACK + MOONLIGHT HAZE
Metal Music Festival, Ippodromo SNAI (MI), 27/08/2022
12/03/2022
Intervista
SABATON
La Storia è fatta di storie
31/01/2020
Live Report
SABATON + APOCALYPTICA + AMARANTHE
Alcatraz, Milano, 28/01/2020
31/01/2017
Live Report
SABATON + ACCEPT + TWILIGHT FORCE
Live Club, Trezzo sull'Adda (MI) - 25/01/2017
17/08/2016
Intervista
SABATON
A tu per tu con Joakim Broden
08/02/2015
Live Report
SABATON + DELAIN + BATTLE BEAST
Alcatraz, Milano, 03/02/2015
01/05/2014
Intervista
SABATON
I nuovi eroi - A tu per tu con Pär Sundström
23/09/2012
Live Report
SABATON + ELUVEITIE + WISDOM
Alcatraz, Milano, 19/09/2012
 
11/11/2025 - 23:10
SABATON: guarda il video di ''A Tiger among Dragons''
19/10/2025 - 17:59
SABATON: guarda il video di ''I, Emperor'' da ''Legends''
17/10/2025 - 09:58
SABATON: in streaming tutto ''Legends''
12/09/2025 - 12:07
SABATON: presentano il lyric video di ''Crossing the Rubicon''
25/07/2025 - 09:06
SABATON: previsto per il mese di ottobre il nuovo ''Legends''
06/06/2025 - 10:32
SABATON: presentano la nuova ''Hordes of Khan''
13/05/2025 - 10:00
SABATON: il nuovo disco è stato completato
25/04/2025 - 09:58
SABATON: ascolta l'inedita ''Templars''
03/02/2025 - 10:11
TUNGSTEN: guarda il video del concerto ''Live At Sabaton Cruise''
15/01/2025 - 15:57
SABATON: in arrivo a marzo sulle piattaforme streaming il film ''The War To End All Wars – The Movie
11/11/2025 - 23:12
ROYAL REPUBLIC: presentano la cover di ''Go West''
11/11/2025 - 11:32
WINDSWEPT: ecco ''The Potion'' dal nuovo disco ''The Devil`s Vertep''
11/11/2025 - 11:29
SUN OF THE DYING: online il singolo ''The House of Asterion''
11/11/2025 - 11:22
OF MICE & MEN: diffuso il video ufficiale di ''Flowers''
11/11/2025 - 11:15
HARAKIRI FOR THE SKY: guarda tutto il concerto al Party San Open Air
08/11/2025 - 10:51
PEARLS & FLAMES: ecco il singolo ''Runaway Train''
08/11/2025 - 10:44
JOURS PALES: previsto per il mese di dicembre il nuovo ''Résonances''
08/11/2025 - 10:37
INDUCTION: in streaming la titletrack del nuovo album ''Love Kills''
07/11/2025 - 21:41
DECONSTRUCTING SEQUENCE: ascolta un brano dal nuovo album ''Tenebris Cosmicis Tempora''
07/11/2025 - 21:37
SPEEDCLAW: in arrivo il disco di esordio
 
