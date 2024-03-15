     
 
14/11/25
CRISTIANO FILIPPINI`S FLAMES OF HEAVEN
Symphony of the Universe

14/11/25
LAMP OF MURMUUR
The Dreaming Prince in Ecstasy

14/11/25
RAMMSTEIN
Rammstein XXXIII [Collector Edition]

14/11/25
HEIMLAND
Der Torv Moeter Hav

14/11/25
YOUR INLAND EMPIRE
Your Inland Empire

14/11/25
THE PRETTY RECKLESS
Taylor Momsen Pretty Reckless Christmas

14/11/25
BELL WITCH
Stygian Bough Vol. II

14/11/25
VOIDCEREMONY
Abditum

14/11/25
MAUSOLEUM GATE
Space, Rituals and Magick

14/11/25
VEILBURNER
Longing for Triumph, Reeking of Tragedy

CONCERTI

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
FORUM DI ASSAGO, VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 6 - ASSAGO (MI)

19/11/25
HELLOWEEN + BEAST IN BLACK
UNIPOL FORUM - ASSAGO (MI)

23/11/25
NAILED TO OBSCURITY + YOTH IRIA + OAK, ASH & THORN
SLAUGHTER CLUB, VIA ANGELO TAGLIABUE 4 - PADERNO DUGNANO (MI)

29/11/25
ANNISOKAY
LEGEND CLUB VIALE ENRICO FERMI, 98 - MILANO

03/12/25
PERTURBATOR + KÆLAN MIKLA + GOST
LIVE MUSIC CLUB, VIA GIUSEPPE MAZZINI 58 - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
BATTLE BEAST + DOMINUM + MAJESTICA
LIVE CLUB - TREZZO SULL\'ADDA (MI)

07/12/25
ECLIPSE + REACH + ANDY AND THE ROCKETS
LEGEND CLUB - MILANO

14/12/25
MALPAGA WINTER NIGHT
DRUSO - RANICA (BG)

14/01/26
AIRBOURNE + TBA
ALCATRAZ - MILANO

26/01/26
HAMMERFALL + TBA
ALCATRAZ - MILANO
ROYAL REPUBLIC: presentano la cover di ''Go West''
11/11/2025 - 23:12 (117 letture)

Rob Fleming
Mercoledì 12 Novembre 2025, 13.04.25
5
Mi sembrano molto ironici
progster78
Mercoledì 12 Novembre 2025, 10.32.20
4
Ottima versione e video divertente...queste cover sono una meglio dell\'altra.
Duke
Mercoledì 12 Novembre 2025, 9.53.07
3
...sono molto più \"true\"...di tante altre bands...
Duke
Mercoledì 12 Novembre 2025, 9.45.15
2
... Divertenti..😁
fasanez
Mercoledì 12 Novembre 2025, 8.29.00
1
Noooo. Fantastici, sono dei geni assoluti.
